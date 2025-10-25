《女孩》王心凌獻唱主題曲 舒淇發文感謝：這破碎的美好

榮獲釜山影展「最佳導演獎」、由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤等實力派演員共同演出，將於10月31日在台搶先全亞洲上映。

《女孩》發布「甜蜜天后」王心凌深情獻唱的主題曲〈如果不是我的〉搶先版MV， MV以電影片段穿插導演舒淇參與釜山影展的過程與得獎畫面，傳遞「走出傷痛、擁抱未來」的信念。在片中挑戰大量台語台詞9m88，透露邱澤傳授她獨門秘訣：「把台詞當rap唸！」《女孩》將於10月28日舉辦兩場影人見面場，導演舒淇將與監製葉如芬、邱澤、9m88、白小櫻一起現身，與影迷分享幕後心路與交流互動。

由舒淇首度自編自導的電影《女孩》，以細膩視角描繪女性在愛與成長之間的掙扎與和解。電影主題曲〈如果不是我的〉特別邀請「甜蜜天后」王心凌獻聲，以她溫柔堅韌的嗓音，詮釋片中最核心的情感力量。回憶起接到邀約的那刻，王心凌坦言又驚又喜：「能在舒淇導演這麼重要的作品裡，用我的歌聲陪伴這個故事，是一種很特別的緣分。」在錄音過程中，她回想起自己從孤單到學會獨立的階段：「我刻意用比較平靜的語氣演唱，讓溫柔包住痛。這首歌的核心是學會面對與原諒，最後擁抱更完整的自己，就像我對過去容易受傷、執著的自己說話」。

釋出的〈如果不是我的〉搶先版MV，以《女孩》正片片段穿插導演舒淇於釜山影展的畫面，情感濃度再升級。MV最後收錄舒淇得獎時的真摯致詞：「我想跟所有心裡受傷的女孩說，希望你們可以走出美好的未來。」電影《女孩》與主題曲〈如果不是我的〉的共同譜出關於愛、成長與勇氣的詩篇，陪伴觀眾在面對人生課題時，找到屬於自己的力量。

《女孩》王心凌獻唱電影主題曲〈如果不是我的〉，導演舒淇在微博發文感謝。圖/擷取自微博

電影《女孩》集結邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等跨世代卡司，片中有大量台語台詞的9m88透露，拍攝過程中受到邱澤的悉心指導，對方更傳授給她獨門秘訣：「澤哥跟我說，要把台詞練到像平常講話一樣快，先把台詞當rap唸！」9m88坦言一開始常常「吃螺絲」，但在邱澤與語言老師的協助下，終於突破卡關，「我照著他的方式練，後來真的順暢很多，效果超好！」她也特別感謝舒淇導演與邱澤兩人對台語的熟練掌握，讓她在現場更能迅速抓到節奏與語氣。

邱澤則透露，自己給9m88的建議不只是關於發音，更在於「語感與表演的融合」：「把台詞當rap唸，是為了讓嘴巴肌肉記得那個節奏，當演員不再被語言卡住，就能把更多情感放進表演裡。」他更誇讚9m88理解力極強，「用音樂的方式形容，她馬上就懂了。」

《女孩》。圖/甲上娛樂提供

為回饋影迷熱烈支持，《女孩》特別搶先正式上映前舉辦兩場「影人見面場」放映活動，將於 10月28日在京站威秀影城及大巨蛋秀泰影城各舉行一場，導演舒淇攜手監製葉如芬，與主演邱澤、9m88、白小櫻共同出席，現場除分享幕後創作心路與難忘瞬間外，也將與影迷進行互動問答，氣氛勢必熱烈。

《女孩》集結跨世代女力與細膩情感視角，描繪女性在成長過程中的掙扎與自我覺醒，堪稱年度最受矚目的女性成長電影，見面場的開賣資訊請鎖定甲上娛樂官方粉絲專頁及影城公告。

《女孩》劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻 飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗，直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤 飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88 飾）的過往創傷：當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》由華文創股份有限公司製作，將於10月31日在台搶先全亞洲上映，更多資訊👉甲上娛樂官方FB

