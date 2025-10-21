《從前從前我的媽》媽媽是超人 生命力爆棚為孩子奮戰不息

《從前從前我的媽》(𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗨𝗽𝗼𝗻 𝗠𝘆 𝗠𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿)電影改編自法國律師的同名自傳小說：1963年佩雷斯一家誕下一名嬰孩，這應該是歡天喜慶的事情，但他一出生患有內翻足的罕見疾病，無法像常人行走，依當下的醫療僅能使用輔具。但母親艾絲特堅持信念、相信奇蹟，多年疲勞奔走尋醫，這位小孩終於能跟其他一樣走路去上學，但這只是故事的開端。母愛大過天，但孩子終將成人，這份愛能否延續，或者母親該選擇放手?

來自加拿大魁北克的肯史考特是本片的導演，曾拍攝多部膾炙人口、賣座的喜劇電影《星叭克超有種》、《百萬精先生》、《跟著IKEA衣櫥去旅行》，被稱為喜劇鬼才導演。當他著手改編《從》前，反覆多次閱讀這本小說，直呼欲罷不能，便很快交出劇本初稿——母親艾絲特這個角色實在太迷人了，充滿驚人的生命力。他毫無顧忌的愛專注在孩子們身上，甚至有時近乎不講理，但他兼具所有的優點與缺點，是矛盾、複雜的集合體。也就如此，在寫作、表演，都非常適合喜劇，也極具魅力。

導演肯史考特表示「把一本橫跨五十年的家庭故事濃縮成一部電影是個很大的挑戰，而避免章節化的敘事方式，讓觀眾保持專注。前半段母親努力地讓兒子擺脫身體障礙，後半段則是兒子努力掙脫母親的束縛。我想講的故事是母親為孩子們付出所有，同時也是一段關於『擺脫』的故事」

《從前從前我的媽》是一部「史詩般的親情電影」，情感兼具幽默的喜劇電影。縱然有點悲傷，藉由母親艾絲特對孩子無私、傾力的愛，透過電影的描繪，母愛的光輝得以放大，甚被外媒稱「向母親致敬的偉大電影之一」。本片將在10月24日全台上映

《從前從前我的媽》。圖/捷傑電影提供

《從前從前我的媽》。圖/捷傑電影提供

《從前從前我的媽》。圖/捷傑電影提供