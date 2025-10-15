《蟲》台北小吃店裡的孤獨青年 步步捲入政商黑道的慾望暗流
★ 2024 金馬獎最佳原創電影音樂提名
★ 2024 坎城影展國際影評人週單元競賽片
★ 2024 耶路撒冷國際影展最佳國際首部電影提名
★ 2024 聖保羅國際影展新導演競賽最佳影片提名
「視覺洗練、犀利批判，挖掘出新黑色電影的美學。」 —— ScreenDaily
「關於生存、暴力與渴望，一部緊湊又充滿詩意的處女作。」 —— 國際影評人週
「魅力十足、野心勃勃，令人印象深刻的首部長片。」 —— Filmhounds
《蟲》(LOCUST) 故事講述2019年的台灣適逢燥熱大選，一場抗爭也在香港發生。小人物的生活還在繼續，失語年輕人鍾翰在台北親戚家的傳統小吃店寄人籬下，雖被真心相待，卻難解內心虛渺。他在每個暗夜投奔幫派，縱情舞池，既在超商邂逅戀曲，卻也一步步陷入政商黑土地權謀的腥風血雨，直至終於無法抽身。台裔編導王凱民聯合多國合製，對照政治動盪與常民日常，捕捉緊繃氛圍下的台北暗流。11月7日上映。
本片導演王凱民（KEFF），台裔美籍導演、編劇，成長於香港，畢業於紐約大學Tisch藝術學院。2019年短片作品《紐約深夜之亞洲人之秘密生活》入圍台北電影獎，2020年《安眠旅舍》入選坎城影展電影基石學生短片競賽。《蟲》為其首部執導劇情長片，入選2024年坎城影展影評人週。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言