《蟲》台北小吃店裡的孤獨青年 步步捲入政商黑道的慾望暗流

琅琅悅讀／ 好威映象
《蟲》。圖/好威映象提供
《蟲》。圖/好威映象提供

★ 2024 金馬獎最佳原創電影音樂提名
★ 2024 坎城影展國際影評人週單元競賽片
★ 2024 耶路撒冷國際影展最佳國際首部電影提名
★ 2024 聖保羅國際影展新導演競賽最佳影片提名

「視覺洗練、犀利批判，挖掘出新黑色電影的美學。」 —— ScreenDaily
「關於生存、暴力與渴望，一部緊湊又充滿詩意的處女作。」 —— 國際影評人週
「魅力十足、野心勃勃，令人印象深刻的首部長片。」 —— Filmhounds

《蟲》(LOCUST) 故事講述2019年的台灣適逢燥熱大選，一場抗爭也在發生。小人物的生活還在繼續，失語年輕人鍾翰在台北親戚家的傳統店寄人籬下，雖被真心相待，卻難解內心虛渺。他在每個暗夜投奔，縱情舞池，既在超商邂逅戀曲，卻也一步步陷入政商黑土地權謀的腥風血雨，直至終於無法抽身。台裔編導王凱民聯合多國合製，對照動盪與常民日常，捕捉緊繃氛圍下的台北暗流。11月7日上映。

本片導演王凱民（KEFF），台裔美籍導演、編劇，成長於香港，畢業於紐約大學Tisch藝術學院。2019年短片作品《紐約深夜之亞洲人之秘密生活》入圍台北電影獎，2020年《安眠旅舍》入選坎城影展電影基石學生短片競賽。《蟲》為其首部執導劇情長片，入選2024年坎城影展影評人週。

《蟲》。圖/好威映象提供

《蟲》。圖/好威映象提供

《蟲》。圖/好威映象提供

《蟲》。圖/好威映象提供

《蟲》。圖/好威映象提供

《蟲》。圖/好威映象提供

《蟲》。圖/好威映象提供

《蟲》。圖/好威映象提供

《蟲》。圖/好威映象提供

《蟲》。圖/好威映象提供

《蟲》導演｜王凱民 KEFF。圖/好威映象提供

《蟲》。圖/好威映象提供

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
幫派 黑道 電影 小吃 政治 香港 選舉 電影視界

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

《蟲》台北小吃店裡的孤獨青年 步步捲入政商黑道的慾望暗流

新北市紀錄片獎《2025優選影片首映》13部優選作品首登大銀幕（上篇）： 聚焦社會共鳴的多元議題

【影評】《風林火山》八年之功，好壞齊叢

《普通的孩子》10歲男孩愛上環保少女 為愛踏上環保抗爭路

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。