《蟲》台北小吃店裡的孤獨青年 步步捲入政商黑道的慾望暗流

★ 2024 金馬獎最佳原創電影音樂提名

★ 2024 坎城影展國際影評人週單元競賽片

★ 2024 耶路撒冷國際影展最佳國際首部電影提名

★ 2024 聖保羅國際影展新導演競賽最佳影片提名

「視覺洗練、犀利批判，挖掘出新黑色電影的美學。」 —— ScreenDaily

「關於生存、暴力與渴望，一部緊湊又充滿詩意的處女作。」 —— 國際影評人週

「魅力十足、野心勃勃，令人印象深刻的首部長片。」 —— Filmhounds

《蟲》(LOCUST) 故事講述2019年的台灣適逢燥熱大選，一場抗爭也在香港發生。小人物的生活還在繼續，失語年輕人鍾翰在台北親戚家的傳統小吃店寄人籬下，雖被真心相待，卻難解內心虛渺。他在每個暗夜投奔幫派，縱情舞池，既在超商邂逅戀曲，卻也一步步陷入政商黑土地權謀的腥風血雨，直至終於無法抽身。台裔編導王凱民聯合多國合製，對照政治動盪與常民日常，捕捉緊繃氛圍下的台北暗流。11月7日上映。

本片導演王凱民（KEFF），台裔美籍導演、編劇，成長於香港，畢業於紐約大學Tisch藝術學院。2019年短片作品《紐約深夜之亞洲人之秘密生活》入圍台北電影獎，2020年《安眠旅舍》入選坎城影展電影基石學生短片競賽。《蟲》為其首部執導劇情長片，入選2024年坎城影展影評人週。

《蟲》。圖/好威映象提供

《蟲》導演｜王凱民 KEFF。圖/好威映象提供

