阿公深藏55年的4部情色片：《美的秘聞》《孫田水》《情婦》《蕉園男女》黃色笑料香豔刺激

台語片的類型和劇情超乎想像！國家影視聽中心十月將推出一系列令人臉紅心跳的「異色系：館藏台語片剝削系譜」放映與研究交流活動，將無碼開箱影視聽中心前所未聞的台語片末期館藏中，涉及性暴力、賣淫、偷窺、縱慾、性教育等主題的作品，挑戰道德界線也挑戰電檢尺度，阿公阿嬤那個年代的電影根本超前衛！

台語片指的是1955年至1981年間，全片以台語發音的台灣電影。過去台語片給人的印象多半是「苦情」、「通俗」，然而在1960年代晚期，當電視慢慢普及、國語片逐漸佔領主流，台語電影為謀出路求生存，加入「聳人聽聞」的敏感議題與劇情元素，大膽搏取觀眾眼球衝票房，這些帶有剝削傾向的作品便如雨後春筍般現蹤！

國家影視聽中心長期致力於台灣影視聽資產典藏研究、修復推廣，今年度自主研究題材聚焦館藏的台語異色片，以四部精選作品放映、三場特別講座、一場影視聽研究交流會，帶影迷觀眾深入淺出地認識這段台語片電影史。

特別企劃所放映的四部台語異色片各具特色：《美的秘聞》（1970）以醫生衛教方式開場，正經八百闡述性冷感、性無能等夫妻關係中的難言之隱；《孫田水》（1971）巧妙用「巡田水」、「六點半」等雙關性暗示，製造源源不絕的黃色笑料；《情婦》（1971）則是面臨人生兩難，耐不住寂寞的寡婦麗虹，到底該不該為了床上的快樂放下道德做情婦？《蕉園男女》（1972 ）以「插片」形式加入田間纏綿的性場景，質樸農村充斥房內呻吟、玩弄香蕉等限制級元素，大尺度畫面現今來看也令人難以招架。

當年影人在賣座和電檢之間的夾縫中閃躲，發揮創意拍出生猛有力的異色電影，電影院也為了票房支持遊走法律和道德尺度邊緣的放映，戲院業者和觀影群眾彼此盡在不言中的默契，成為複雜而有趣的文化現象。影視聽中心為此加開《荒島一美人》（1968）、《愛的滋味》（1972）、《恨妳恨妳又愛妳》（1972）三場特別講座放映，邀請研究員與學者現場映前導讀，並選在10月18日週六舉辦「2025 TFAI影視聽研究交流會」，由本中心研究團隊成員進行成果公開，分享當年的電檢檔案、報紙廣告，甚至是演員的現身說法，讓異色系譜更顯繽紛！10/15到10/31為止，憑「異色系：館藏台語片剝削精選」單元任兩張電影票券，可兌換研究別冊一本，數量有限，換完為止。

「異色系：館藏台語片剝削精選」特別企劃

時間：2024.10.04-10.26

地點：國家影視聽中心

👉購票資訊

2025 TFAI影視聽研究交流會

時間：2025年10月18日（六），10:00-17:30

地點：國家電影及視聽文化中心多功能室

👉報名連結

