《永遠在一起》當愛情長跑到「融為一體」真相比鬼片還可怕

★ 瘋狂超越《完美伴侶》，今年最佳約會電影

★ 勇奪爛番茄100%好評，今年最不可錯過的「驚」世恐怖愛情片

★ 繼《懼裂》後再掀「肉體恐怖」浪潮，日舞影展首映全場驚聲尖叫

★「澳洲鬼才新星」麥可山克斯自編自導，首部長片震撼影壇，驚艷四座

★「好萊塢星光夫妻」戴夫法蘭科、艾莉森布里同台飆戲，上演極限愛情試煉

《永遠在一起》(Together)是「澳洲鬼才新星」麥可山克斯（Michael Shanks）首部自編自導長片。他與另一半從學生時期展開交往，兩人相守超過16年；當他回首從戀愛到如今共築愛巢的歷程，兩人不僅擁有共同朋友圈、吃著相同食物、呼吸同一片空氣，性格特質甚至和彼此愈來愈相近，讓他進一步思索「長期的情感關係」，想著：「生活是否早已失去新鮮感？還會在一起，是因為彼此相愛？還是因為早已習慣對方？當你讓一個人深入你的社交與家庭生活時，如果有一天這段關係結束，會不會也等於失去人生的一半？」

他認為這種「緊密到快要融為一體」的關係，非常適合用來探討「共依存」這項議題。身為恐怖片愛好者的他，希望能以最極端的方式描繪兩性依存這項主題，因此萌生「肉體恐怖片」的想法。確立電影主軸後，他以自己的經歷為藍本，撰寫自己在親密關係中的真實感受、對理想關係的想像，並加入他對他人類情感的觀察與體悟，在浮誇又大膽的題材中，細膩又真實地描繪出情侶面對愛情危機時的掙扎。

《永遠在一起》。圖/采昌國際多媒體提供

導演認為「視覺張力」是恐怖片的重點要素，過去他已累積深厚的特效製作經驗，也讓他毫不保留地在本片盡情發揮，期望透過各種瘋狂情節，讓觀眾體驗到前所未有的獨特視覺效果。為此，本片巧妙結合「實景特效」與「視覺特效」；除了導演親自參與特效製作外，還請到曾製作《F1電影》（F1）、《死侍與金鋼狼》（Deadpool & Wolverine）、《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）、《地心引力》（Gravity）等多部好萊塢大片的奧斯卡獲獎特效製作公司「Framestore」，打造片中既瘋狂又恐怖的身體變化場面。

同時還有曾參與《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》（Furiosa: A Mad Max Saga）、《滿血復活》（Bring Her Back）、《鋼鐵英雄》（Hacksaw Ridge）等片的知名特效化妝師賴瑞范杜伊諾芬（Larry Van Duynhoven），創造片中超乎想像的逼真假體道具。此外，導演因為受到70、80年代電影影響，為了讓本片與其他恐怖片有所區隔，他期望視覺風格能呈現出老式膠片般的飽和色彩，而非現今常見那類灰調嚴肅的恐怖片風格，因此在攝影畫面上增加顆粒感與調整色彩，讓全片更加風格化與強烈。

《永遠在一起》。圖/采昌國際多媒體提供

熱愛恐怖片的他，在觀賞好萊塢演員戴夫法蘭科（Dave Franco）執導的首部電影《致命窺弒》（The Rental）之後，成為他的粉絲，因此向他提出邀約。當戴夫法蘭科接到劇本後，也深受其創意與場景設計的特殊性震撼，立刻邀請交往超過十年，也同是演員的太太艾莉森布里（Alison Brie）共同擔任監製與主演，攜手詮釋片中這對愛情長跑多年、卻開始產生情感危機的情侶，為角色注入真實感。

值得一提的是，本片在2025年日舞影展世界首映，在全片驚悚卻略帶黑色幽默的氛圍、令人頭皮發麻的肉體恐怖，加上演員們的大膽演出，隨即轟動全場觀眾，並獲得國際媒體與影評的如潮佳評，甚至勇奪爛番茄100%好評，並獲得「金獎製造機」Neon公司的慧眼發行，可說是繼《懼裂》（The Substance）後再掀「肉體恐怖」浪潮，並超越《完美伴侶》（Companion）的年度「驚」世最佳約會電影！

《永遠在一起》故事講述，當愛情在時間的拉扯下逐漸變質，提姆（戴夫法蘭科飾演）與米莉（艾莉森布里 飾演）決定搬離喧囂都市，前往偏遠鄉村展開新生活，試圖挽救搖搖欲墜的愛情。某天，突如其來的大雨讓他們受困在森林深處，並意外跌入一處神秘洞穴。他們在洞中暫時棲身，準備待雨停後離開。只是隔天醒來，一切都變了…。一股無法解釋的詭異力量，悄悄滲入他們的生活之中，也逼迫他們面對愛情中最深層的依賴與恐懼。在這段既親密又扭曲的關係裡面，他們逐漸發現：真正的恐懼，不是失去彼此，而是再也無法分離…。9月26日上映。

《永遠在一起》。圖/采昌國際多媒體提供

《永遠在一起》。圖/采昌國際多媒體提供

《永遠在一起》。圖/采昌國際多媒體提供

《永遠在一起》。圖/采昌國際多媒體提供

《永遠在一起》。圖/采昌國際多媒體提供

《永遠在一起》。圖/采昌國際多媒體提供