【影評】《進行曲》：當《搖擺女孩》遇上《下半場》，樂隊少年挑戰體制

熱血勵志，笑淚青春，電影《進行曲》以管樂隊(樂旗隊)的奮鬥故事為基礎，融合校園題材、音樂、青春成長等類型元素，雖然不是傳統意義的運動片，但比賽訓練與團隊精神的描繪還是有著具泛「團隊運動片」的特徵。

電影時空背景為1991年台灣解嚴後，當時的一切都在一種擺脫威權迎向自由的時代交接點，當叛逆對上傳統，當自由對上威權，電影《進行曲》在傳統三幕劇的架構，讓故事從開始、轉折到收尾，很通俗易懂、直接明瞭的青春勵志片拍法。片中台詞「你們的努力絕對不會背叛你們」、「一個團隊的實力取決於最弱的那個人身上」都是印象深刻的類型金句。

以往台灣電影中，以「團隊」為核心的作品，我們比較有印象的是拔河隊《志氣》（2014）、籃球隊《下半場》（2019），這類電影的共同特色就是如何從逆境中凝聚眾人力量，攜手完成不可能的挑戰。男性陽剛的青春熱血，更類似《下半場》（有趣的是同樣都有劉育仁），電影裡的樂隊社團設定，更讓我聯想到日本電影《搖擺女孩》（Swing Girls），甚至學校樂隊加上滿滿的鮮肉，還有衝撞學校體制，也會讓人聯想到另一部校園題材 《刻在你心底的名字》（但本片沒有同志情愫歐）。

電影刻意強化的懷舊元素某些程度也是種心理層面的療癒，大多數人都喜歡懷舊元素，主要是因為懷舊這種感覺源於對過去美好時光的緬懷，以及在面對目前生活壓力中的不確定性上的某種安全感的需求，以至於人心越不安浮躁，懷舊的需求則越高。電影更凝聚於團隊友情與世代溝通的議題，幾乎沒有感情線，只有友情、親情、成長（真的很陽光清新）。

電影幾乎可想而知的，情理之內，一點意料之外，畢竟編劇說如果都這樣一路到底就太無趣了，李安導演說過「人盡力了，還委屈，是最讓人感動的」電影裡無論是因為父親影響從小懷抱音樂夢的江浩（牧森 飾演），瀟灑不羈只想耍帥的流川（劉育仁 飾演），還是原本只想申請外國學校加分來接教練一職的學長太成（余杰恩 飾演），他們從磨合到相扶相持，再衝撞體制與秩序，他們所代表的即是一個新世代的交替，霸道僵化的主任（馬志翔 飾演），也在校面前不得不低頭，官僚體制如何被年輕人給衝撞。

《進行曲》。圖/我在娛樂

江浩的父親甚至直接取名「威全(威權)」，這個設計也是頗有趣。要選電影的高潮戲碼，除了片尾的樂儀隊總決賽，應該就是江浩與父親江威全（李李仁 飾演）的親子激烈衝突，江浩被發現偷參加樂儀隊，還為了打工籌資買樂器去吹「西索米」，身為教育局職員的父親，理所當然的震怒責打。這場戲幾乎是全片情感強度最濃的一幕，兩方新舊理念正式對撞，剪破的隊服、雞毛撢子、淚水，這是情感撕裂到滲血的摩擦，也是彼此面對傷口療傷結痂的開始。

不得不提，一下因為出品方有滾石音樂，滿滿九〇年代華語金曲串場(當然都是滾石音樂的作品)，從林強的〈向前走〉，蘇慧倫的〈追得過一切〉，周華健的〈不願一個人〉等等大概是1990年代初期的當紅作品，電影以這些歌曲作為背景，一方面是符合年代氛圍與故事情境，另一方面應該也是版權方的合作關係，這點滾石音樂之前有拍過《滾石愛情故事》就是以歌來創作故事，《進行曲》則是恰好將歌曲置入其中，相輔相成。

樂曲上的「進行曲」通常具有強烈的節奏、規律穩定的旋律節拍，而他主要也是配合著動作，直直向前，電影《進行曲》也是面對人生道路直直向，吹奏響起的不只是樂隊的器樂旋律，更是新世代打破傳統保守舊框架、勇敢站上舞台的成長宣言。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

