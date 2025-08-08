新北市紀錄片獎「島嶼視線」影展策展人陳志漢專訪：紀錄片不是結果，而是公共討論的開始

「紀錄片時常讓觀眾有距離感，認為內容太嚴肅。」陳志漢說，「所以『島嶼視線』這個名字，是想像我們從島嶼出發擴展到全世界，也藉旁人的目光回看自身。」

我們看出去、別人看進來。簡單，卻也是種相互關係。

不明內情的人很容易誤會「新北市紀錄片獎」，認為入選得獎的片子都圍繞著新北市打轉。但它從來不止於此。本地內容有，國際視野也沒少。每年11月固定在板橋「府中 15」定點放映的新北市紀錄片月迄今走過15年，本屆在新北市新聞局大力支持下，轉型為更具規模的影展，放映地也擴及國影中心和一般戲院。

「島嶼視線」此一策展命題看似開放，實則殊不簡單。策展人暨紀錄片導演陳志漢表示，最困難的是如何讓這樣雙向、流動性的觀看，能夠在影展中被清晰認知。展覽作品主要來自新北市紀錄片獎過去15年來的優選作品，而為創造跨文化的對照與對話，他在節目中加入三部精選國際紀錄長片，「我想呈現我們是怎麼看待台灣正在發生的事情，其他國家又是如何看待自己的故事。

「國外作品不是為妝點我們的影展，而是讓觀眾能通過比較，看見不同文化如何處理相似議題。」他強調。

「島嶼視線」策展人暨紀錄片導演陳志漢。圖片／孢子囊電影院

本屆影展共分為四大單元：「界線尋身－邊界與認同」、「萬物回聲－自然與未來」、「願行之地－夢想與實踐」、「語間共鳴－文化與連結」，涵蓋自我認同到文化，以至於生態等主題，這些分類同時也涉及對紀錄片觀看倫理與社會介入的深層思考。

界線尋身－邊界與認同

「邊界」是人自出生起就必須面對的課題，生活中我們都須要維護它，或抗拒別人踩線。「這是我個人最喜歡的單元，我自己創作也常在處理這類議題。」陳志漢表示他自己特別著迷於探討邊界被壓縮或擴張時所引發的連鎖效應，以及反應背後是否源於對他人認同的追求。入選作品不乏描寫變性者的生命旅程、酷兒空間的日常紀錄、或在社會邊緣尋求認同的身影，如記錄了跨性別者 Erica 心態變化歷程，蔡嘉璇的《游移之聲》。

萬物回聲－自然與未來

從返鄉務農的青年到極端氣候變遷，該單元聚焦環境議題，探討現代人與自然的脆弱連結。陳志漢特別提及龔萬祥 2014 年作品，探討農民返鄉艱辛處境的《回家吃自己》，而令人玩味的是，即使歷時十年，導演提出的議題依然無解。陳志漢指出，這也正紀錄片趣味之處——它提醒人們，有些問題你我我們心知肚明，卻未曾真正面對。

願行之地－夢想與實踐

「在這個單元中，我希望呈現人們在追逐夢想的過程中會遭遇的挫折。很多時候，那會比看純粹的勵志故事更能夠重燃自己的勇氣。」該單元重點展示多部與夢想追尋有關的作品，如記錄老人棒球隊，林煥文導演的《夢想全壘打》見證一群長者不願原地踏步，堅持前行的精神，極富渲染力。

語間共鳴－文化與連結

「文化看似是個抽象的概念，但它其實是我們生活周遭各種事物的累積。」

該單元挑選文化紀錄片，包含原住民文化、客家文化和閩南文化，尤其以原住民議題為主力。「我發現記錄部落文化的作品，多半是在談如何『保存』，但記錄都市原住民的，卻是在談如何「生存」。」

陳志漢舉蘇意惠《德日尚》為例，該作點出文化保存與現實之間的張力。《德日尚》記錄魯凱族石板屋的興建過程，然因法規緣故，這些石板屋最終只能變成觀光用途，無法作為居住使用，象徵著傳統文化在現代治理下的無奈與變形。

陳志漢期待藉由四大單元的擘畫，讓觀眾能看見台灣社會的多元面向。而單元涵蓋範圍之廣泛，也體現了新北市紀錄片獎不限主題的特色。他認為新北市紀錄片獎在一干台灣影視補助計畫中可排上前段班，對紀錄片工作者相當友善。陳志漢分享，他此前擔任評審時，曾遇過部分入選作品立場相對尖銳，如閉幕片探討新北市樂生療養院議題的《大風之島》，內容點出政府的未盡人事之處；但市府依然大方接受，從未干涉評審決定。「這展現了新北市政府開放的心態，願意接納紀錄片導演的觀點，甚至是批評。」

對陳志漢而言，紀錄片是場社會手術，發現病灶，精準下刀。為了讓某個社會忽略的議題被看見，創作者投入時間心力金錢——如果紀錄片給人留下種苦悶的印象，那全然是因為越是邊緣和被藐視的，越難有歡樂可言。「最動人的紀錄片，往往來自對一個人、一段生命歷程的長期陪伴與觀察，而非戲劇能量飽滿敘事。」

紀錄片的終極目的也並非找出事件真相，而是針對特定事件或現象表達看法，並在這樣的過程中盡可能地貼近真實。理想狀況，是觀眾看過作品後發起討論，各自從自身的成長背景、求學或工作經驗展開反思。

最珍貴的紀錄片，是能讓來自同一個家族的成員產生不同觀點的作品——也因此「島嶼視線」部分場次有特別安排導演對談環節。映後座談與導演對談是策展核心。「我一向不認為院線是紀錄片的最終歸宿。院線更像是一個起點，提高能見度；但作品真正的價值，往往發生在院線之後，透過各種映後座談、校園巡迴等活動，讓導演能直接與觀眾交流，傳達作品背後的理念。」

陳志漢認為，新北市紀錄片獎最大貢獻，是提供了台灣許多紀錄片導演的第一桶金。除了提供補助，新北市紀錄片獎也積極扶植導演，例如提供導演們出國交流、在不同場合放映的機會，甚至給予完成長片的導演額外的宣傳補助。 他期待有朝一日，該獎項能效仿日本山形影展，長期落腳特定小鎮並持續投入資源經營，形成品牌。「舉辦聲勢浩大的活動絕對有必要，但選擇一個地方深耕，也能吸引更多的紀錄片人才。」雖然台灣沒有前例，但他相信新北市紀錄片獎很有希望能做到。

針對台灣紀錄片的未來，陳志漢導演抱持樂觀態度。他認為與其他亞洲地區比較，台灣擁有相當的創作自由，紀錄片的題材與類型只會越來越多元，近期他也留意到有越來越多人投入紀錄片創作，深入觀察台灣不同角落的故事。這代表願意透過影像，以開放、不帶偏見的態度來關懷社會的人越來越多。

「紀錄片不只是一部電影，更像是一本需要細心閱讀的書。觀看紀錄片的過程並非為了娛樂或單純欣賞，而是透過導演的視角，去了解一個自己可能不熟悉的世界。我希望大家一有機會就可以支持紀錄片，只要是紀錄片都給予支持。

「歸根究柢，紀錄片就是用來閱讀這個世界的。」陳志漢說。

