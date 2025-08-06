從半導體傳奇到鋼琴怪傑！新北市紀錄片獎《島嶼視線》影展 五部主打長片 跨疆界聚焦真實風景

當一座島嶼以影像望向世界，世界也將從影像中映照回來。今年盛夏，新北市紀錄片獎迎來創立十五週年，特別策劃《島嶼視線》紀錄片影展，精選橫跨性別、文化、自然與產業等主題的佳作，邀請觀眾走進戲院，一同見證影像如何穿越疆界，喚起共鳴。

作為新北市政府新聞局長年耕耘紀錄片扶植成果的展現，《島嶼視線》不只是一次影展，更是一場關於觀看與理解的文化實踐。本次共規劃九場放映，其中最受矚目的，莫過於五部來自台灣與世界的紀錄長片，每一部都以獨特的敘事語言，回應著我們所身處的時代。

目前，《島嶼視線》影展開幕片《造山者－世紀的賭注》與國際話題紀錄片《與夢前行 宮﨑駿》已播映完畢，引發廣大觀眾熱烈迴響。僅剩最後三部精彩長片即將上映，場次有限，機會稍縱即逝，敬請把握！

本次放映五部記錄長片：

在歷史與風中留下痕跡：《大風之島》（閉幕片）

大風之島 (圖／雅科星文創有限公司)

作為影展壓軸之作，《大風之島》將觀眾帶入一段鮮為人知的台灣歷史。導演許雅婷鏡頭下的痲瘋病患村落，如同一座沉睡的孤島，百年來與社會隔離，直到突如其來的機廠迫遷打破了平靜。在這場面對遺忘與消失的抗爭中，居民用影像與聲音留下「我們曾在這裡」的印記。

本片榮獲2025台北電影獎百萬首獎，並於坎城電影市場展獲得IEFTA提案獎，國際與本地皆備受肯定。觀影過程中，大風吹動的樹影、斑駁的牆面與倔強的抵抗交織成島嶼的記憶之歌，片後導演亦將親臨與觀眾深談。

從糞便看未來：《大便救地球》

大便救地球 (圖／影聯有限公司)

來自美國的《大便救地球》無疑是本屆影展中最幽默、最出其不意的存在。導演特洛伊・海爾以諧趣筆調切入人類日常最私密、最普遍的行為——排便，從中拆解我們與自然、資源與污染之間的關係。

這部紀錄片用輕鬆方式推進永續思考：糞便真的能變黃金嗎？它既是環境議題的另類切口，也讓生態教育不再沉重，而是一次笑中帶淚的學習經驗。適合親子共賞，也讓永續成為日常生活的話題。

音樂世代的狂想：《閉嘴！彈琴》

閉嘴!彈琴 (圖／前景娛樂有限公司)

德國導演菲利浦・傑德克執導的《閉嘴！彈琴》聚焦鋼琴怪傑岡薩雷斯——一位不按牌理出牌的葛萊美音樂人，他的音樂跨越古典與電子、前衛與通俗，也將紀錄片語法推向了不羈與創造。

從家鄉加拿大到柏林前衛音樂現場，本片蒐羅珍貴訪談與私人影像，揭開音樂人生的瘋狂與自由。這是一次視覺與聽覺的冒險，也是對創造力的極限挑戰。

已播映作品回顧：《造山者－世紀的賭注》 × 《與夢前行 宮﨑駿》

影展開幕片《造山者－世紀的賭注》，透過80位關鍵人物口述，首度以紀錄片形式系統描繪台灣半導體發展史，深獲好評。與此同時，來自日本、由NHK歷時七年製作的《與夢前行 宮﨑駿》也在影展中播映，完整紀錄大師創作《蒼鷺與少年》的艱辛歷程，票券早早搶空，現場座無虛席。

兩部影片雖已播畢，但其帶起的共鳴與話題，仍在影展現場與社群中持續發酵。

造山者-世紀的賭注 (圖／視納華人文化傳播股份有限公司) 與夢前行 宮﨑駿:蒼鷺與少年創作全記錄 (圖／美耐國際有限公司)

