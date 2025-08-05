《真人快打II》16戰士集結 光頭女主Jade造型顛覆遊戲想像

承襲經典：從遊戲到大銀幕的血腥傳奇

《真人快打》（Mortal Kombat，又譯作「魔宮帝國」）系列，是由艾德波恩與約翰托比亞斯所創造的電玩遊戲，自1992年首次發表以來，便以其獨特的血腥效果和真人格鬥風格引爆話題。儘管初期不被看好，但其極致的暴力美學，如爆頭、斷肢等畫面，讓它迅速被列為限制級遊戲，並意外地透過新聞媒體的大篇幅報導，讓Midway一躍成為知名廠商。如今，這份經典的殘酷與榮耀，將在《真人快打II》真人版電影中再度呈現。

新線影業最新推出改編自電玩的系列電影《真人快打II》（Mortal Kombat II），是2021年電影《真人快打》的續集，更是《魔宮帝國》系列的第四部電影。這部精彩大作再度呈現出高強度的殘酷和榮耀。這次粉絲最愛的英雄們，包括新加入的經典角色強尼凱吉，將展開毫無保留、血腥凶猛的終極對戰，以打敗紹康的黑暗統治，此人威脅了陽間及其守護者的生存。

《真人快打II》。圖/華納兄弟提供

明星陣容：強尼凱吉領軍，對戰黑暗統治者

《真人快打II》卡司陣容星光熠熠，由卡爾艾本飾演強尼凱吉，其他主要卡司包括艾德琳羅道夫、潔西卡麥克納米、賈許勞森、林路迪、麥卡德布魯克斯、塔蒂嘉布利爾、路易斯譚、戴蒙賀里曼、黃經漢，還有淺野忠信飾演雷電大人、喬塔斯利姆飾演避寒及真田廣之飾演波佐治半藏／魔蠍。

導演賽門麥奎德回歸執導繼 2021 年爆炸性電影冒險後的續作，編劇則是傑瑞米史列特。製片人包括陶德嘉納、溫子仁、托比艾默瑞奇、E．班尼特沃爾什和賽門麥奎德，監製則是麥可克里爾、賈德森史考特、傑瑞米史列特和勞倫斯卡薩諾夫。

幕後創意團隊包括攝影指導史蒂芬．F．溫杜、製作設計種田陽平、剪輯史都華萊維和服裝設計卡皮愛爾蘭，另外選角指導是里奇戴里亞，配樂是班傑明沃爾費許。《真人快打II》由新線影業出品，Atomic Monster/Broken Road Production聯合Fireside Films Production製作，並將於10月23日（週四）在台上映。

《真人快打II》。圖/華納兄弟提供

《真人快打II》。圖/華納兄弟提供

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《真人快打II》。圖/華納兄弟提供

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《真人快打II》。圖/華納兄弟提供

《真人快打II》。圖/華納兄弟提供

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《真人快打II》。圖/華納兄弟提供

《真人快打II》。圖/華納兄弟提供

《真人快打II》。圖/華納兄弟提供

《真人快打II》。圖/華納兄弟提供

《真人快打II》塔蒂·嘉布莉兒飾演潔德Jade。圖/華納兄弟提供

《真人快打II》。圖/華納兄弟提供