《老爸歌單未完待續》78歲傳奇巨星「寺尾聰」感人演繹失智症 愛與歌聲永不消逝

《老爸歌單未完待續》寺尾聰失憶崩潰 松坂桃李用音樂喚回親情

繼《明日的記憶》、《父親》（The Father）之後，又一深刻描繪阿茲海默症與親情羈絆的感人新片《老爸歌單未完待續》(父と僕の終わらない歌)，即將在8月8日父親節於全台感動獻映。不同於過往的失智症家庭電影，本片更融入音樂元素，啟發自英國「最高齡出道歌手」泰德麥克德莫特（Ted McDermott）的真實故事，訴說一位罹患阿茲海默症的父親，在兒子用音樂的陪伴下，找回片段記憶、重拾失落情感的動人歷程。

電影將故事背景轉至日本，由影歌雙棲的傳奇巨星寺尾聰領銜主演。他細膩演繹角色從開朗健談，再到逐漸因為失智症而迷惘的過程，真實呈現失智患者內心的掙扎與情感波動。他更親自參與全片歌曲的選曲與編曲，並開口獻唱，讓音樂成為貫穿父子情感的靈魂密碼。與他搭檔的，則是日本奧斯卡影帝松坂桃李，飾演那位不離不棄、堅定守護父親的兒子。

寺尾聰坦言，就因為得知松坂桃李將接演自己的兒子，才讓他克服體力上的顧慮，毅然接下這部極具挑戰性的作品。本片深刻描繪失智症對家庭的衝擊，也展現親情如何在崩解邊緣被音樂重新串起，絕對是今年父親節，一同見證感人至深父子羈絆的觀影首選。

《老爸歌單未完待續》。圖/采昌國際多媒體提供

傳奇巨星寺尾聰時隔16年再接主演 一聽松坂桃李0猶豫秒接演

《老爸歌單未完待續》取材自英國「最高齡出道歌手」的真實經歷，一段因為「父子車上合唱影片」而改變命運的奇蹟故事，就此感動全球網友。真實生活中，這為罹患失智症的父親，在兒子的陪伴下重拾笑容，兩人在車上歡唱的身影被上傳到網路後，迅速引爆關注，不僅突破百萬觀看數，更意外讓父親收到唱片公司合約，完成他年輕時未竟的音樂夢。

這部改編電影，巧妙結合失智症、父子親情與音樂三大元素，細膩描繪在記憶逐漸流失的生命下半場，愛與旋律如何成為唯一不被遺忘的聯繫。本片由日本傳奇影歌雙棲巨星寺尾聰領銜主演，他曾獲日本歌謠三冠王，也是日本史上首位奪得日本唱片大賞與日本奧斯卡，兩大演藝最高榮譽的傳奇人物，這回更是睽違16年再接電影主演。

《老爸歌單未完待續》寺尾聰親自參與全片歌曲的選曲、編曲與演唱。圖/采昌國際多媒體提供

寺尾聰在片中飾演曾懷抱歌手夢、卻飽受失智症折磨的父親，不僅全力投入角色，更親自獻唱多首英文經典名曲，展現歌喉與情感演技的雙重實力。導演小泉德宏表示：「他的演員和歌手生涯令人嘆為觀止。沒有人能像他那樣兼顧演戲與歌唱，他是獨一無二的。我之所以邀他演出，是因為我認為『只有寺尾先生才能勝任』。

如果他不接受，我懷疑這個作品是否能夠成功。」導演甚至向寺尾聰提出邀約時，對他當面承諾：「我要讓這部作品成為你生涯中的最高傑作！」這番話讓寺尾聰深受感動，坦言是自己拍攝時的動力，更自認本片是他在演員與歌手生涯中，首度產生交集的紀念性之作。雖然一開始會擔心演出時，體力會因為年紀而無法負荷，但當聽到與他搭檔演出兒子的，是同樣榮獲日本奧斯卡影帝的松坂桃李時，他毫不遲疑答應演出，並直言：「說到底，演員最在乎的還是跟誰共演。當我聽說兒子是桃李時，我心中傾向『我想要演』。如果不是他，我大概一開始就會直接拒絕了吧！」

《老爸歌單未完待續》寺尾聰（左）在片中受到阿茲海默症所苦，右為佐藤浩市。圖/采昌國際多媒體提供

寺尾聰親自獻唱、編曲 片場突哼經典名曲讓松坂桃李大呼「太奢侈」

譜出記憶溫暖羈絆的《老爸歌單未完待續》，音樂是貫穿本片的重要核心元素，片中收錄的多首英文名曲，也都是由劇組跟寺尾聰共同選曲，寺尾聰分享選曲理念：「不論旋律多麼明亮，都必須蘊含某種淡淡的哀愁。我最容易被打動的，就是那種『明亮中帶點哀愁』的作品。人生就是這樣啊！即使在笑，也藏著一點悲傷；即使在哭，也依然有愛存在」。

除了親自參與選曲，寺尾聰更攜手多年合作的音樂夥伴，共同為電影重新編曲並演唱，讓每首歌都更貼近角色的情感脈動。值得一提的是，他在拍攝現場，更會無預警哼唱起那首讓他橫掃日本三大音樂獎項的名曲〈紅寶石戒指〉，讓現場主演群甚至臨演們都激動不已。當松坂桃李回憶起當時的情況，仍不由自主讚嘆：「那真的是很奢侈的一種享受啊！」

《老爸歌單未完待續》。圖/采昌國際多媒體提供

這部齊聚日本奧斯卡得主，共同打造年度最暖心、最催淚的感動鉅獻《老爸歌單未完待續》，即將在8月8日父親節於全台感動獻映。本片劇情描述年輕時懷抱歌手夢的哲太（寺尾聰飾演），為了家庭與兒子雄太（松坂桃李飾演），選擇放下夢想，在橫須賀經營樂器行，並偶爾登台一展歌喉，過過歌癮。他樂觀幽默、熱愛音樂，是街坊鄰里最熟悉也最受喜愛的存在。然而某天開始，哲太開始頻頻忘記事情，從小事錯亂到回不了家，最終被診斷罹患阿茲海默症。

當記憶如潮水般退去，他甚至連摯愛的家人也逐漸陌生。然而不曾褪色的，是他對音樂的熱愛。每當唱起最愛的老歌，哲太彷彿又變回那個神采飛揚的父親，短暫回到雄太眼前。看著父親與病魔對抗的身影，雄太決定用音樂守護父親的笑容與尊嚴。那些一唱再唱的旋律，不僅成為父子倆穿越記憶迷霧的橋樑，也讓哲太年輕時未竟的夢想，在人生暮年悄然綻放…。一段關於親情、記憶與旋律的動人旅程，即將溫暖開唱。更多消息👉采昌亞洲電影世界

《老爸歌單未完待續》。圖/采昌國際多媒體提供

《老爸歌單未完待續》。圖/采昌國際多媒體提供

《老爸歌單未完待續》。圖/采昌國際多媒體提供

《老爸歌單未完待續》。圖/采昌國際多媒體提供

《老爸歌單未完待續》。圖/采昌國際多媒體提供

《老爸歌單未完待續》。圖/采昌國際多媒體提供

《老爸歌單未完待續》。圖/采昌國際多媒體提供

《老爸歌單未完待續》。圖/采昌國際多媒體提供

《老爸歌單未完待續》。圖/采昌國際多媒體提供

《老爸歌單未完待續》。圖/采昌國際多媒體提供