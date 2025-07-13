《一念菩提》伊朗禁片入圍奧斯卡 伊朗婦女運動終將達成目標

★ 2025 奧斯卡金像獎最佳國際影片提名

★ 2025 洛杉磯影評人協會最佳導演

★ 2025 金球獎最佳外語片提名

★ 2025 英國奧斯卡最佳外語片提名

★ 2025 坎城影展橫掃評審團特別獎、影評人費比西獎 等5項大獎，勇奪英美法場刊最高分

一場家庭風暴正悄悄醞釀

《一念菩提》(The Seed of the Sacred Fig)故事講述，父親剛晉升革命法庭的調查法官，家人正為此高興，街頭卻掀起頭巾革命，一場家庭風暴正悄悄醞釀。手握起訴大權的父親，在上級施壓下成為死刑判決的橡皮圖章，既因承受尋仇壓力變得疑神疑鬼，更與不滿現狀、暗中支持抗爭的女兒們裂痕加深，母親則夾在中間左右為難。當父親的配槍無端遺失，面對聲譽與職位不保，他竟將調查矛頭指向心愛的家人⋯⋯。

《無邪》金熊獎伊朗名導拉素羅夫，雖遭政府多次判刑入獄並禁止拍片，仍冒險偷拍與神權政體直球對決。從幽閉、壓抑的家庭通俗劇出發，再變奏成《鬼店》般偏執的懸疑驚悚，最終昇華至舊勢力與新浪潮對抗的寓言格局。片中穿插大量抗議現場的手機影像，為伊朗電影寫下勇敢新頁，也與《一部未完成的電影》遙相呼應。榮獲坎城影展評審團特別獎，更代表德國強勢入圍奧斯卡最佳國際影片。全片高潮迭起、如坐針氈；精彩絕倫、撼世傑作！

伊朗的婦女運動終將成功、達成目標

本片導演，穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof），1972年生於伊朗，現流亡歐洲。關於《一念菩提》的拍攝契機，導演自述如下。

在我上一部電影《無邪》後，我花了四年的時間才開始新的創作。在這段期間，我寫了好幾部劇本，但最終促使我拍攝《一念菩提》的契機，是我於2022年夏天再次被逮捕的經歷。這一次的監禁特別不同，因為它恰好與伊朗頭巾革命「吉娜——女性、生命、自由運動」的爆發重疊。在獄中，我與其他政治犯一同關注著社會的變化。當時的抗議行動發展出乎意料、規模龐大，而我們都對這場運動的能量與女性的勇氣感到震撼。

出獄後，我心中始終縈繞著一個重要的問題：「現在該拍什麼樣的電影？」這個問題成了我腦海中的牽絆。我想，一切起於埃文監獄一名高級職員對我說的一番話。有一天，在頭巾革命期間政府大舉鎮壓的時候，他探訪政治犯牢房時把我拉到一旁，說他想在監獄門口上吊。他飽受良心譴責，卻沒有勇氣掙脫對自己工作的厭惡。像這樣的故事讓我相信，伊朗的婦女運動終將成功、達成目標。壓迫或許能暫時維持政府的控制，但正如歷史上許多例子，政府最終會向群眾的訴求低頭。

《一念菩提》。圖/好威映象提供

一出獄，我就想拍一部新片，作為對這場運動的回應與助力。但要召集一群願意承擔這類高風險創作的人並不容易。我花了好幾個月才找到演員與技術團隊。拍攝過程中，有時恐懼會籠罩整個團隊，害怕隨時會被逮捕，但最終，大家的勇氣成為推動工作前進的動力。

拍攝這樣的電影，最大的挑戰就是確保劇組的安全。被識別與遭到逮捕的恐懼如影隨形，但在這陰影之下，總還是能找到解決辦法。例如，我們盡可能縮小團隊規模，使用非常簡易的技術設備，透過攝影師與助理們的專業能力彌補了設備上的不足。我無法詳細說明我們是如何繞過政府審查的，但我可以說那是可行的。政府無法掌控一切，他們試圖透過恐嚇與製造恐懼感來營造「萬事在握」的假象，但這種方式就像震撼彈——它的聲音會讓你害怕，但並不能真的掌控所有人。

選角過程非常複雜。我們必須判斷哪些人除了具備表演能力，也有意志與勇氣參與這部作品。在伊朗影壇中，要找到這樣的人並不難，但你不能公開大規模徵選，因為一旦知情者太多，消息就會慢慢外洩。你能接觸誰、能信任誰，必須非常謹慎，需要彼此極大的信任。

《一念菩提》。圖/好威映象提供

在兩位成人主角的選角上，相對較為直接。飾演母親納吉梅的索海拉戈萊斯塔尼（Soheila Golestani），除了是出色的演員外，同時也在「女性、生命、自由」運動中表態支持人民，甚至因此被監禁，但她仍未停止發聲。而飾演父親伊曼的米薩赫查雷（Misagh Zare），早在我拍《正直好人》時就合作過，我們一直期待再次合作。我知道他為了抗議社會狀況與嚴厲的審查制度，長年拒絕參與官方的伊朗電影製作。

但在選擇女兒的演員時，情況就複雜得多。我不希望找一位真正的青少女來演莎娜，因為我需要的是一位思想成熟、能預見後果，並對情報單位的壓力有基本認識的演員。飾演莎娜的賽塔蕾瑪萊基（Setareh Maleki）雖與角色年齡差距甚遠，但她能夠完美呈現青少年的樣貌。而飾演姊姊蕾思凡的瑪莎羅斯塔米（Mahsa Rostami）同樣令人驚豔。我不希望任何學生因為演出這部電影，而像現實中的同齡人一樣被學校開除。

當然，這些困難並不只存在於我身上，我的同行也都面臨相同處境。情報單位的極大壓力讓他們身陷困境，僅僅因為參與藝術創作，就遭禁止出境、被威脅入獄。革命法庭以中世紀式的手段對他們立案。如今伊朗的壓迫與審查，已擴張到政府甚至認為對藝術作品施以殘酷懲罰是合理的，不僅限於電影領域。像伊朗饒舌歌手圖馬吉薩萊希（Toomaj Salehi）便因創作而入獄，甚至被判處死刑，這同樣是一種國家暴力，國際上關注伊朗人權情況的組織不應對此沉默。

《一念菩提》。圖/好威映象提供

今日的伊朗政權，只有透過對本國人民施加暴力，才能維繫統治。從這個意義上來說，我片中的那把槍，是對更大層面權力的象徵。但它同時也為角色創造了揭示秘密的契機，而這些秘密的揭露，最終導向悲劇的結局。歷史上曾有許多掌權者為保命而殺害至親，在伊朗1979 年革命後，還出現了更多扭曲狂熱的意識形態現象，例如：殺子、弒親、尋求殉道等等，竟被當作近乎宗教的價值來崇拜。過去四十年來，對統治階層的絕對服從撕裂了無數家庭。但當我看到今日年輕世代發起的抗爭時，我相信他們選擇了面對壓迫者的另一條道路，一條更開放、更光明的道路。

過去有一段時間，我住在伊朗南部的一座小島上。島上有幾棵古老的菩提樹，這種樹的生命週期引起了我的注意：它的種子經由鳥類排泄落在其他樹枝上，之後發芽，氣根向地面延伸，當氣根抵達土地時，菩提樹便能自行立足，最終以其枝幹絞殺寄生樹主。

《一念菩提》導演，穆罕默德拉素羅夫。圖/好威映象提供

《一念菩提》。圖/好威映象提供

《一念菩提》。圖/好威映象提供

《一念菩提》。圖/好威映象提供

《一念菩提》。圖/好威映象提供

《一念菩提》。圖/好威映象提供

《一念菩提》。圖/好威映象提供

《一念菩提》。圖/好威映象提供

《一念菩提》。圖/好威映象提供