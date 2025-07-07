《超人》導演高呼：台灣你好！樂團「告五人」化身宣傳大使力挺

今年暑假倍受期待的超級英雄電影《超人》，7月4日發布導演詹姆斯岡恩獻給台灣粉絲的打招呼影片，他先是用中文親切打招呼「台灣，你好！」，接著驚喜宣布「我非常高興能邀請超棒的樂團告五人，來擔任台灣的宣傳大使！」，也熱情地向團員喊話「恭喜你們發行新專輯，我已經等不及要聽了」，影片最後則特別向台灣鐵粉喊話，呼籲這部全新的《超人》一定來大銀幕欣賞，邀請大使與粉絲昂首期盼全新《超人》上映。即將推出第四張全新創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》的告五人也開心表示：「太期待與影迷們在首映會現場見面！」。

此外，導演岡恩也在社群上分享這次登場的全新組合「正義幫」，包含首次登場的「綠光戰警」蓋加德納、卓越先生以及鷹女孩，更爆料「這群人超好笑！」，為《超人》宇宙注入全新活力。

《超人》導演岡恩日前在社群分享的一段影片，在DC粉絲圈中引發轟動，影片介紹新登場的「正義幫」，成為超人在大都會市的可靠夥伴！影片中能看到蓋加德納手上戴著能量戒指，隨時能使出綠色的能量進行攻擊，而鷹女孩則手拿武器飛天遁地，其中最引人注目的莫過於臉上有著黑色紋路造型的卓越先生，預告畫面能看到他不僅會開專屬飛行器，更能使出有如黑科技一般的各種機械武器進行攻擊，戰鬥風格十分吸睛。影片結尾出現蓋加德納與鷹女孩爭論「正義幫」的命名，完全展現出詹姆斯岡恩一貫的幽默風格，讓影迷驚喜大呼「熟悉的岡恩最對味！」，連影星白靈都忍不住留言喊讚。

《超人》新角色「正義幫」登場：，「綠光戰警」蓋加德納(左1)、鷹女孩(左2)、卓越先生(右1)。圖/華納兄弟提供

在新片《超人》爆笑登場的「正義幫」，導演詹姆斯岡恩表示「這是由一群亟欲伸張正義的人所組成，背後有企業資助，其中卓越先生超級聰明，有著超酷的T飛船、T球體等武器」，而造型滑稽的蓋加德納，岡恩形容「這是漫畫中少數以個性而非外型聞名的角色」，他十分開心能藉此逼男星奈森菲利安換上西瓜皮頭的有趣造型。此外，他也表示「鷹女孩超級強悍，雖然她的態度並不友善，但是她的心地非常善良」，這三位個性迥異的角色，如今都將在全新《超人》電影裡齊聚，共組「正義幫」聯手超人一起對抗惡勢力，為《超人》電影帶來全新的形象，引發全球DC粉絲高度期待。

《超人》預售票熱賣中，購票即可獲得限量「開創紀元款」海報，首日場次更將隨票贈「昂首向上雷射光束A3海報」、原文漫畫等限量特典，詳情請洽各大影城。電影將於7月9日(週三) 2D · 3D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · SCREENX同步上映。

金曲獎得主告五人，獲邀擔任全新《超人》電影的宣傳大使。圖/華納兄弟提供

《超人》。圖/華納兄弟提供

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《超人》新角色「正義幫」登場：，「綠光戰警」蓋加德納(左1)、鷹女孩(左2)、卓越先生(右1)。圖/華納兄弟提供

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