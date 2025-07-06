《沒有煙硝的山村》53張劇照一窺義大利遺世山村的家庭風暴

★榮獲金球獎最佳外語片6強

★榮獲奧斯卡最佳國際電影15強

★榮獲威尼斯影展評審團大獎銀獅獎

★金馬影展秒殺完售場 口碑破表佳評如潮

★金獅獎名導《當愛不見了》安德烈‧薩金塞夫御用名導攝影

★威尼斯影展評審團主席 盛讚極力推薦：「這是一個看不到戰爭場面的戰爭故事。」

★最佳義大利影片．多倫多影展．芝加哥影展．倫敦影展．釜山影展共計榮獲18項大獎29項提名

★義大利電影金像獎「大衛獎」最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳製片、最佳攝影、最佳音效、最佳演員獎。導演憑藉此片成為首位獲得大衛獎的女性導演。

1944年二戰尾聲，阿爾卑斯山小村莊一家十口8個小孩

《沒有煙硝的山村》(Vermiglio)故事講述，1944年義大利山區遺世獨立小村內。一名逃兵進入了當地教師的家庭並愛上了教師的大女兒。他的到來和這段愛情將改變所有人的命運。

二戰尾聲，義大利北境阿爾卑斯山，遺世獨立小村內，戰火未實際波及，成年男性卻逃不過上戰場的命運。物資缺乏，老教師仍開班授課，學生不分年齡。他們大家庭一家十口8個小孩，每日勞動、禱告，聽古典樂，過著周而復始的恬靜日常，直到西西里逃兵闖入，擾亂了家中女孩們的心緒。季節更替，萬物生滅，雪融帶來暖意，也讓祕密浮現，當戰爭結束的好消息終於傳來，這一家要面臨的衝擊才將開始。8月8日上映。

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

取材自導演父親兒時山村生活，影片敘事如同一幅精雕細琢的浮世繪

《沒有煙硝的山村》（Vermiglio）取材自導演父親兒時山村生活，訪談耆老考察風俗，在大攝影師克里奇曼鏡頭下，以維梅爾油畫般充滿細節的影像，為家族記憶、消逝文化造影。獨特的二戰切入角度，獲本屆威尼斯影展評審團主席伊莎貝雨蓓盛讚：「這是一個看不到戰爭場面的戰爭故事。」不但拿下評審團大獎等三大獎項，亦代表義大利角逐奧斯卡最佳國際影片。

在威尼斯影展評審團大獎以及金球獎最佳外語片入圍的助威下，女導演莫拉德佩洛（Maura DELPERO）的《沒有煙硝的山村》（Vermiglio）以阿爾卑斯山的層巒疊嶂為幕，將二戰尾聲的義大利山村塑造成一個封閉而充滿張力的戲劇場域。影片通過逃兵與山區教師家庭的糾葛，揭開了戰爭對世人命運的撕裂，更以三位女性角色的精神蛻變，完成了對傳統性別秩序的溫柔顛覆。

影片敘事如同一幅精雕細琢的浮世繪，以季節更迭為經線，將逃兵到來的偶然事件與女性覺醒的必然軌跡交織成網。老教師家庭的日常平靜表像下，暗湧著父權壓迫、生育工具化與精神禁錮的多重危機。當彼得李索帶著西西里島的硝煙闖入時，他不僅是戰敗的逃亡者，更是撬動傳統秩序的槓桿——露西雅在深夜的情書、二女兒亞達在教堂的獨白、小女兒佛拉薇亞沾血的內褲，這些細節如同岩縫中的野花，無聲卻倔強地綻放著對自由的渴望。

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

導演莫拉德佩洛以冷峻克制的鏡頭語言，將戰爭創傷具象化為日常生活的裂痕。逃兵返鄉後被原配槍殺的真相，像阿爾卑斯山的暴雪般突如其來，將露西雅從新婚的春日夢境推入精神崩塌的寒冬。而鏡頭對阿爾卑斯山水的反復凝視——雪融時節的綠意、婚禮上灰驢馱著新娘的剪影、西西里海岸陰冷的海風——構成了一種超現實的詩意，將個體的悲劇昇華為對戰爭與性別壓迫的哲學沉思。攝影指導用光影的明暗對比強化了這種撕裂感：逃兵初到時暖黃的夕照與真相揭露時刺目的雪地形成強烈反差，暗示著表像的溫暖終將潰敗於現實的冰冷。

影片的劇作結構暗合義大利新古典主義風格，卻注入了女性主義的當代意識。三位女性角色不再是被動承受命運的容器，而是成為改寫家族命運的筆觸。露西雅從天真新娘到城市漂泊者的轉變，二女兒亞達從虔誠信徒到抽煙沉思的覺醒者，小女兒佛拉薇亞從循規蹈矩到直面對現實的反抗者，共同構成了一幅震撼的女性群像。尤其是亞達發現內褲血跡時的特寫鏡頭，以極具壓迫感的畫面語言，將戰爭對女性身體的暴力具象化，成為整部影片最鋒利的隱喻。

《沒有煙硝的山村》結尾充滿開放性：露西雅抱著新生兒走向城市的背影，既是對傳統山村生活的逃離，也是對未知未來的忐忑。這種未完成的敘事留白，恰似阿爾卑斯山谷中永遠流動的溪流，提醒著觀眾：戰爭雖已結束，但女性掙脫枷鎖的征程永無止境。

當現代觀眾凝視這部以1944年為背景的電影時，看到的不僅是歷史褶皺中的個體命運，更是當下性別議題的鏡像投射，那些關於生育自由、職業選擇、精神獨立的討論，從未像今天這般振聾發聵。

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

導演的話：「父親在一個炎熱的夏日下午離開了我們。在永遠閉上雙眼之前，他用孩子般寬大而驚奇的眼神望著我們。我曾聽說，人到晚年會回到童年，但我不知道這兩個年齡竟能融合在一張臉上。

在接下來的幾個月裡，他在夢中來看我。他回到了童年的家鄉 韋爾米利奧（Vermiglio）。那時他六歲，長著像山羊般的雙腿。他無牙地對我微笑，腋下夾著這部電影：他大家庭一整年的四季生活。

一個關於孩子與大人、死亡與誕生、失望與重生的故事：關於他們如何在命運轉折中緊緊相依，如何從集體存在走向個體意識的故事。一個發生在高山之中、在雪牆之間、有木材與熱牛奶在冰冷清晨中的氣味。

戰爭既遙遠又無所不在，由那些被排除在戰爭機器之外的人們所經歷：那些在廚房中凝視世界的母親，那些因毛毯太短而夭折的新生兒，擔心自己成為寡婦的女人，等待永不歸來子女的農夫，代替父親角色的老師與神父。這是一個沒有炸彈、沒有大規模戰鬥的戰爭故事。在群山冷峻的邏輯裡，每一天都提醒人類自己是多麼渺小。《沒有煙硝的山村》是一片靈魂的風景，是我內心深處的一部「家庭詞彙」，它活在我的潛意識邊緣，是獻給我父親、他的家族與那座小鎮的愛之行動。在穿越一段個人歷程的同時，這部片也想向一段集體記憶致敬。」8月8日上映。

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供

《沒有煙硝的山村》。圖/聯影電影提供