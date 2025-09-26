臺博館《尋找鳥叫》數位繪本奪金鼎獎 展現出版創新實力

出版界年度盛會──第49屆金鼎獎頒獎典禮於今（24）日在南港展覽館熱鬧登場，國立臺灣博物館(簡稱：臺博館)帶來驚喜！首部數位互動繪本《尋找鳥叫》榮獲「政府出版品類：數位出版獎」，專書《當我們同宅一起 公宅設計與理想現代生活》則入圍「圖書獎」，雙雙入榜，讓博物館出版品再度獲得專業肯定。

《尋找鳥叫》由臺博館和根本文創事業有限公司合作出版，以網頁互動繪本形式登場，打破時空限制，隨時隨地都能閱讀。故事中，主角阿籟與亞洲象阿沛在228和平公園展開一場尋聲探險。沿途鳥鳴與動物聲音化為線索，引導讀者探索城市生態，並思考人類餵食行為與外來種如何影響自然環境的平衡。因兼具細心考據的插圖、角色和閱聽者影音互動導覧、融合環境生態物種的鳴叫聲等，被評審團認為是「用心誠意製作出引人入勝的沈浸式數位平台之良好體驗！」。

臺博館《尋找鳥叫》數位互動有聲繪本結合真實鳥鳴與228和平公園場景打造沉浸式閱讀環境

《尋找鳥叫》延伸閱讀提醒讀者人類食物不適合松鼠，隨意餵食也會影響生態平衡。

這不只是一本「會動的書」，更是「會唱的書」──館方特別邀請鳥類錄音專家孫清松提供真實鳥鳴，配合故事情節和情緒重新創作配樂樂曲，並由金曲獎最佳演唱錄音專輯獎的音樂家得主黃晟峰操刀混音，營造沉浸感十足的聲音世界。AR擴增實境與3D掃描技術的加持，更讓讀者能與館藏有更緊密的互動，享受視覺與聽覺多層次的閱讀趣味。

除了互動繪本，臺博館與財團法人臺灣博物館文教基金會共同出版專書《當我們同宅一起 公宅設計與理想現代生活》持續探討建築與生活的關係。這本書延伸自2023年同名特展，蒐羅世界與臺灣超過50處的公共住宅案例，許多個案已被列為世界遺產或該國家的文化資產，從建築設計、歷史文化到政治脈絡等面向，回顧百年來世界與臺灣對「宜居」觀點的變遷，並反思當代住宅政策、居住經驗、設計創新與永續建築的未來。

近年來，臺博館積極嘗試用漫畫、繪本、立體書、卷軸書與數位出版等多元形式，讓史料與藏品「活」起來，帶給讀者更有趣的閱讀體驗。無論是探討建築文化的專書，還是鳥鳴穿梭的互動繪本，臺博館都希望透過出版，開啟人們與文化、歷史和自然對話的更多可能。

臺博館專書《當我們同宅一起 公宅設計與理想現代生活》入圍金鼎獎「圖書獎」

博物館不只典藏過去，也創造新的閱讀未來。這次的金鼎獎榮耀，正是臺博館用心耕耘出版領域的最佳見證。臺博館《尋找鳥叫》數位互動有聲繪本（https://birdsounds.ntm.gov.tw/）及更多臺博館優良出版資訊請至官網查詢。