從電競美學到外包裝！松菸《紅點設計獎巡迴特展》展現台灣設計力與創意
國際知名的 紅點設計獎巡迴特展 ——「台灣當代設計」，將於 2025 年 9 月 16 日至 11 月 16 日 在松山文創園區 台灣設計館 盛大展出。展覽以紅點設計獎核心使命 “In search of good design and creativity” 為基礎，精選年度台灣獲獎作品，共展出實體 46 件、數位131件，共多達177件橫跨產品設計、品牌傳達與概念設計等領域的代表性作品，全面呈現台灣設計的創新能量與產業實力。
本展覽由 Red Dot GmbH & Co. KG 及經濟部產業發展署共同主辦、台灣設計研究院執行、享向設計策展，以「榮耀」為展覽核心，透過展場動線與視覺語言，帶領觀眾感受設計師的榮耀時刻與創新突破。同時，展覽也期望激發更多人對設計的想像與追求，深化設計與生活的對話。展出作品跨足 電腦零組件、家居設備、工業製程、數位科技 等領域，體現台灣設計如何以前瞻視野回應全球市場與文化需求。
三項競賽，一個願景
展覽中特別呈現「紅點設計獎：設計軌跡」，回顧紅點自 1950 年代以來持續建立的國際設計評選機制。紅點設計獎將展間分成三大區域，呼應三大核心競賽 —— 產品設計（Product Design）、品牌與傳播設計（Brands & Communication Design）、設計概念（Design Concept），共同實踐 「一個願景：推動優秀設計與創造力」。這一策展章節不僅讓觀眾理解紅點如何塑造全球設計典範，更能看見台灣設計師如何在不同領域屢獲肯定，持續在國際舞台發光。
設計的全球語言，引領創新思維與產業發展
作為國際設計領域最高榮譽之一，紅點設計獎長期以來扮演著設計專業的風向標，為全球產業發展提供具國際標準的評價基準。它不僅彰顯設計的創造力，更深化了設計在產業升級與社會文化發展中的價值。對台灣而言，紅點設計獎更是設計能量躍上國際舞台的重要推手，許多台灣設計師與品牌藉由紅點的肯定，拓展國際市場與能見度。透過此次巡迴展，紅點設計獎將持續推廣台灣設計的深度與多樣性，並以國際級標準連結全球設計生態，進一步彰顯設計如何成為引領產業創新與文化交流的核心力量。
在設計與創意之間，持續探索
紅點設計獎巡迴特展 ——「台灣當代設計」，不僅是一場設計展演，更是一座連結台灣與世界的橋梁。展覽以獲獎作品為媒介，讓觀眾體驗設計如何在不同生活場景中展現力量，也反映出台灣在科技、工業、文化等領域的多元創新。亮點作品包含 威剛科技 LANCER CUDIMM RGB DDR5 電競記憶體、華碩 ASUS Zenbook A14 筆記型電腦、以及 台灣國際航電全方位戶外進階 GPS 智慧腕錶等，分別展現電競美學、行動科技與智慧穿戴的創新實力，充分體現台灣設計在國際舞台上的能量。
透過展覽，台灣設計師的作品得以與國際設計社群對話，激發更多跨域合作與靈感交流。誠摯邀請各界共同參與，探索台灣設計如何在設計與創意之間持續探索突破。更多展覽詳情可至台灣設計館官方FB查看。
展覽資訊：
紅點設計獎巡迴特展 —「台灣當代設計」
地點｜松菸1樓，台灣設計館 @04展間
展期｜2025.09.16(二)-2025.11.16(日)
時間｜10:00 – 18:00 #每週一休館
票價｜50元 / 40元 (團體票) / 免費 (優待票)
