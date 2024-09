迪士尼100週年動畫電影「星願」預告釋出！全新原創魔幻世界致敬多位經典公主與場景

適逢華特迪士尼創辦100週年,全新原創迪士尼動畫電影《星願Wish》已定檔,美國於11月22日率先上映,台灣則在年底12月29日隆重登場!故事概念以向星星許願動作發想,目前已先釋出前導預告,短短兩分鐘不到,呈現絢麗夢幻的畫風、音樂與運鏡,搭配超強配音卡司及製作團隊,不只展現迪士尼出品一貫的奇幻歌舞片風格,內容也有多處向其他公主系列致敬意味,可望讓迪士尼動畫百年影業,再攀高峰。

《星願》故事講述在伊比利半島的羅薩斯王國(Kingdom of Rosas)的17歲的少女亞莎(Asha)從該國的馬尼費可國王(King Magnifico)身上感知到了其他人都未能察覺的黑暗,於是她向天上的星星許願。為了對抗黑暗勢力,她與從天而降並有著實現願望神奇之力的星星、會說話的寵物山羊(Valentino)一起合作,幫助全國居民願望成真。魔幻劇情宛如重現華特迪士尼先生的經典名言「我們的夢想都能夠被實現,只要我們有勇氣去追求它。(All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.)」而存在。

《星願》動畫電影以2D手繪風結合 3D 電腦技術效果打造更立體的魔幻王國!(圖/翻攝自迪士尼《星願》前導預告)

儘管受到好萊塢罷工事件影響,推遲上映時間,《星願》作為迪士尼第62部經典動畫長片,以及歡慶迪士尼一百周年的紀念電影,可是一點也不馬虎。不管是製作團隊、配音員都是一時之選。幕後團隊除了特別找來影史票房冠軍動畫《冰雪奇緣》的導演克里斯‧巴克(Chris Buck)和芳恩·維拉桑索恩(Fawn Veerasunthorn)的執導和編劇,兩人共同執導,並與《獅子王》、《海洋奇緣》、《美女與野獸》、《仙履奇緣》、《魔法滿屋》團隊聯手打造,動畫電影更開創以2D手繪風結合 3D 電腦技術效果,彷彿預告中的每一幕截圖都是精美海報!

另外,配音人選部分,則是邀請2022年以《西城故事》奪下奧斯卡女配角的拉丁裔演員亞莉安娜·黛博塞(Ariana DeBose)擔任主角亞莎公主,並獻唱主題曲〈More For Us〉,羅薩斯王國角色配音是由出演過《神力女超人》和《龍與地下城》的超帥好萊塢明星克里斯·潘恩(Chris Pine)出任,而嗓音低沉獨特的寵物山羊,配音人選則是由2022年《變形金剛》的柯博文配音過的艾倫·圖克(Alan udyk)擔任。

華特迪士尼工作室電影排定《星願》2023年11月22日於美國上映,同年的12月29日於台灣上映,準備好進電影院沉浸在夢想世界,美夢成真!

以《西城故事》拿下最佳女配角的莉安娜·黛博塞(Ariana DeBose)將替動畫電影《星願》主角亞莎公主配音,並獻唱主題曲〈More For Us〉。(圖/法新社)

克里斯·潘恩(Chris Pine)在《星願》動畫電影中,將替角色馬尼費可國王配音。(圖/歐新社資料照片)

迪士尼第62部動畫電影《星願》主角亞莎(Asha)。(圖/翻攝自Disney官方臉書)

迪士尼第62部動畫電影《星願》的馬尼費可國王(King Magnifico)。(圖/翻攝自Disney官方臉書)