迪士尼100週年動畫電影「星願」預告釋出！全新原創魔幻世界致敬多位經典公主與場景

適逢華特迪士尼創辦100週年，全新原創迪士尼動畫電影《星願Wish》已定檔，美國於11月22日率先上映，台灣則在年底12月29日隆重登場！故事概念以向星星許願動作發想，目前已先釋出前導預告，短短兩分鐘不到，呈現絢麗夢幻的畫風、音樂與運鏡，搭配超強配音卡司及製作團隊，不只展現迪士尼出品一貫的奇幻歌舞片風格，內容也有多處向其他公主系列致敬意味，可望讓迪士尼動畫百年影業，再攀高峰。

《星願》故事講述在伊比利半島的羅薩斯王國（Kingdom of Rosas）的17歲的少女亞莎（Asha）從該國的馬尼費可國王（King Magnifico）身上感知到了其他人都未能察覺的黑暗，於是她向天上的星星許願。為了對抗黑暗勢力，她與從天而降並有著實現願望神奇之力的星星、會說話的寵物山羊（Valentino）一起合作，幫助全國居民願望成真。魔幻劇情宛如重現華特迪士尼先生的經典名言「我們的夢想都能夠被實現，只要我們有勇氣去追求它。（All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.）」而存在。

《星願》動畫電影以2D手繪風結合 3D 電腦技術效果打造更立體的魔幻王國！（圖／翻攝自迪士尼《星願》前導預告）

儘管受到好萊塢罷工事件影響，推遲上映時間，《星願》作為迪士尼第62部經典動畫長片，以及歡慶迪士尼一百周年的紀念電影，可是一點也不馬虎。不管是製作團隊、配音員都是一時之選。幕後團隊除了特別找來影史票房冠軍動畫《冰雪奇緣》的導演克里斯‧巴克（Chris Buck）和芳恩·維拉桑索恩（Fawn Veerasunthorn）的執導和編劇，兩人共同執導，並與《獅子王》、《海洋奇緣》、《美女與野獸》、《仙履奇緣》、《魔法滿屋》團隊聯手打造，動畫電影更開創以2D手繪風結合 3D 電腦技術效果，彷彿預告中的每一幕截圖都是精美海報！

另外，配音人選部分，則是邀請2022年以《西城故事》奪下奧斯卡女配角的拉丁裔演員亞莉安娜·黛博塞（Ariana DeBose）擔任主角亞莎公主，並獻唱主題曲〈More For Us〉，羅薩斯王國角色配音是由出演過《神力女超人》和《龍與地下城》的超帥好萊塢明星克里斯·潘恩（Chris Pine）出任，而嗓音低沉獨特的寵物山羊，配音人選則是由2022年《變形金剛》的柯博文配音過的艾倫·圖克（Alan udyk）擔任。

華特迪士尼工作室電影排定《星願》2023年11月22日於美國上映，同年的12月29日於台灣上映，準備好進電影院沉浸在夢想世界，美夢成真！

以《西城故事》拿下最佳女配角的莉安娜·黛博塞（Ariana DeBose）將替動畫電影《星願》主角亞莎公主配音，並獻唱主題曲〈More For Us〉。（圖／法新社）

克里斯·潘恩（Chris Pine）在《星願》動畫電影中，將替角色馬尼費可國王配音。（圖／歐新社資料照片）

迪士尼第62部動畫電影《星願》主角亞莎（Asha）。（圖／翻攝自Disney官方臉書）

迪士尼第62部動畫電影《星願》的馬尼費可國王（King Magnifico）。（圖／翻攝自Disney官方臉書）