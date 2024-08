55場電影免費看！「世界民族電影節」開幕推蒙古史詩片

由文化部蒙藏文化中心主辦、一年一度的「2023世界民族電影節」,即將於今年九月登場。因應疫情後全球復甦,今年將以「穿梭幸福」為主題,企劃「民族大觀-穿梭幸福」、「自由振翅—人權正發聲」、「奇風藝俗—天靈靈地靈靈」以及「與神同行—心天堂樂園」等四大單元,總計19部電影、55場放映以饗觀眾,其中台北場次將較去年大幅增加10場放映。本屆開幕片將由氣勢恢宏的蒙古國史詩片《杭愛山上:幸福使者》(Bliss Bringer)榮膺,劇情描述蒙古國杭愛山上「光明族」與「暗黑族」的恩怨傳奇。閉幕片則為梵蒂岡協助拍攝的電影《在旅途中:方濟各的朝聖之旅》(In Viaggio: The Travels of Pope Francis),描述教宗方濟各(Pope Francis)就任9年、遍訪世界59個國家民族的故事,該片由威尼斯金獅獎及柏林金熊獎雙料得主-義大利導演吉安弗蘭科羅西(Gianfranco Rosi)執導,曾獲選去年威尼斯影展。值得一提的是,「2023世界民族電影節」今年首次納入嘉義故宮南院作為特別放映,將與台北、台中、高雄三地於9/15-9/24同步登場,觀眾屆時可免費欣賞全部電影。

獲選「2023世界民族電影節」開幕片的《杭愛山上:幸福使者》,是蒙古國近期罕見的史詩鉅作。導演額爾德尼歐羅蘇(Erdene Orosoo)畢業於蒙古烏蘭巴托電影藝術大學,在過去的25年間參與過20多部電影的拍攝,該片是他編導的第三部電影,曾獲選烏茲別克塔什干國際影展。該片劇情描述:生活在蒙古杭愛山上的「光明族」與「暗黑族」向來為兄弟之邦,未料某次在氂牛大賽反目成仇,掀起一場兵連禍結的復仇之戰。電影去年在蒙古國上映時觀眾反應熱烈,「心情澎湃難以言喻」、「充滿民族情懷」、「風景壯麗」、「毫無冷場」、「值得二刷三刷!」等評語灌爆臉書。片中強調民族間應「以德報怨」,而非以眼還眼,對現今俄烏戰爭諸多啟示,更獲國際影媒盛讚「電影發人深省」。

「阿巴斯男孩」榮登主視覺「世界民族電影節」故宮南院首次加入

本屆閉幕片為義大利、梵蒂岡聯合拍攝的紀錄電影《在旅途中:方濟各的朝聖之旅》。該片為威尼斯金獅獎及柏林金熊獎雙料得主-義大利導演吉安弗蘭科羅西德最新力作,曾獲選2022年威尼斯影展,入圍2023年義大利奧斯卡最佳紀錄片,更勇奪克羅埃西亞「薩格勒布國際紀錄片影展」世代電影獎。劇情描述教宗方濟各就任9年間,完成橫跨五大洲的37次旅行,遍訪世界59個民族,引領世人關注世上的貧困、自然、移民等問題,片中更呼籲世界和平、創造人類團結。最難得的是,導演羅西還多次跟隨教宗出訪拍攝,電影展現了世界各地近年的變化,並在時事與歷史間創造了對話,除教宗方濟各的智慧令人感佩,該片更獲美國【紐約時報】(NY Times)盛讚是「令人振奮的電影」,在現今推出格外具有意義。

「2023世界民族電影節」除了開閉幕片外,其他更囊括印度民族、猶太民族、西班牙加泰隆尼亞民族、智利民族、阿富汗民族、愛爾蘭民族、高麗民族、馬來西亞和寮國民族,以及台灣的阿美族、泰雅族和賽德克族等共計19部電影、短片及動畫,總計55場放映免費以饗觀眾。有趣的是,電影節同時公布影展海報,主視覺為法國MK2授權、伊朗電影大師阿巴斯基亞羅斯塔米(Abbas Kiarostami)的名作《何處是我朋友的家?》(Where is the Friends Home? )中,聞名全球8歲的「阿巴斯男孩」阿默德普爾(Babek Ahmed Poor)凝望畫面,搭配動畫片《喀布爾之燕》(The Swallows of Kabul)追尋幸福的主題,十分吸睛。兩片亦都將在「2023世界民族電影節」作放映。

「2023世界民族電影節」將於29/15(五)-9/24(日)於台北/光點華山電影館、台中/大魯閣新時代威秀影城、高雄/喜樂時代影城高雄總圖店,以及嘉義故宮南院同步展開,55場放映場次及索票辦法將於月底公布,歡迎民眾、團體屆時踴躍報名參加。活動詳情請持續鎖定「2023 世界民族電影節」官方臉書https://www.facebook.com/wefftw。

