2023台北國際媒體論壇「重新定義媒體生態圈」開放報名！探索未來媒體新樣貌

全台最具影響力、不可錯過的媒體產業三年一度盛會「台北國際媒體論壇」即將於2023年11月1日(三)在華南銀行總行大樓國際會議中心盛大舉行。本次論壇由台北市雜誌商業同業公會自籌主辦,以「Media Outside The Box : A Platform For Asian Voices|重新定義媒體生態圈」為主訴求,邀請歐美、亞洲的數位媒體、短影音媒體、內容平台、廣告平台等經營大師齊聚,透過11場主題演講、5場座談,以新商業模式、數位轉型、跨平台合作三大方向,獨家解析媒體創新經驗與成功案例,論壇即日起開放報名!

大數據與技術趨動的數位時代,雜誌已跳脫傳統紙本,朝向多元內容與跨平台經營,並積極進行數位轉型與整合。為讓台灣媒體借鏡國際媒體數位經營策略與新商業模式,探索未來媒體新樣貌,論壇上午場重點聚焦在「新商業模式」討論,邀請「國際最具代表性國際期刊媒體組織英國國際期刊聯盟FIPP總裁暨執行長James Hewes」、「創造媒體付費牆傳奇美國Vox Media 發行人 Melissa Bell」、「美國唯一打入主流的亞裔媒體NextShark執行長兼創辦人Benny Luo」三位媒體經營者共同探討如何重塑媒體與讀者關係。

下午場以「數位轉型、跨平台合作」為題分成2場分論壇,邀請「討論度最高財經短影音新媒體Pivot首席全球編輯兼副總裁竹下隆一郎」、「馬來西亞最大獨立付費媒體Malaysiakini共同創辦人Premesh Chandran」、「媒體重要的數位技術夥伴Google台灣新聞合作夥伴關係負責人陳漢隆」、「全球第一推播平台Taboola大中華區副總裁李承隆」、「東南亞最大且高淨利原生數位媒體The Smart Local首席增長官CGO Jonathan Seto」、「日本第一大網路原生媒體Mediagene執行長兼創辦人今田素子」,他們將各別在論壇上分享自家媒體在數位內容、短影音、社群經營等成功經營模式與精采案例。

這場論壇將成為台灣媒體界與世界接軌的重要橋樑,不但為台灣媒體市場提供絕佳的國際視野平台,同時也能夠傳達國際最新的發展趨勢與脈動,歡迎媒體從業人士、各大專院校相關系所師生報名參與。

完整講者名單、活動詳情及報名資訊可上官方網站查詢:https://www.magazine.org.tw/sp/imct-9/

【活動資訊】 Media Outside The Box : A Platform For Asian Voices|重新定義媒體生態圈 時間:2023年11月1日(周三) 地點:華南銀行總行2樓國際會議中心 (台北市信義區松仁路123號2樓) 更多資訊:https://www.magazine.org.tw/sp/imct-9/ 關於台北國際媒體論壇 台北國際媒體論壇(International Media Conference of Taipei, IMCT)首創於1999年,是台北市雜誌商業同業公會在行政院支持指導下,於創會第二年所舉辦的最重要活動,至今為本會每3年必舉辦的國際重要會議。