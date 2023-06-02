許瑋甯斜槓當上設計師 為台北電影節周邊喜喊「看電影約嗎」

許瑋甯斜槓當上設計師囉，2023台北電影節今（1）日公開本屆影展周邊商品，除了以白輻射設計主視覺為概念的經典款外，影展副牌「看電影約嗎」今年邀請台北電影獎影后許瑋甯擔任商品手繪設計，她以電影從業人員為對象、「無垠」為概念出發，運用「一筆畫」線條延伸製作行動電源、襯衫、T恤、造型襪、束口袋、觀影筆記等9項商品，充滿想像力的畫風傳達出對電影的熱情。

許瑋甯2016年就曾擔任北影大使，並以「世紀末的華麗」、「失控謊言」、「紅衣小女孩」三部電影拿下獲得影后殊榮；2021年再以「當男人戀愛時」入圍最佳女主角獎；去年受邀擔任頒獎嘉賓，今年轉換身分擔任商品設計，讓影迷看見她不同於演員面相的創作能量。

這次受邀擔任設計，她大膽以「一筆畫」的方式繪出俐落線條，創作出分別代表演員、妝髮、收音、攝影等身分角色的圖像，藉此傳達出電影產業給人「無垠」的概念。談起創作理念，許瑋甯表示：「藝術家和創作者的包容性是最大的，不幫自己受限，寬廣沒有邊界。也代表人與人之間的距離，被給予及給予者都應該是充滿包容性的。」

許瑋甯也透露耗時最久的是代表「導演」的創作。她認為，表演其實要傳達的是一個夢想，因此這幅畫也是這次設計的總合。她最後以「火焰」為概念創作，並進一步解釋：「有點像是賣火柴的小女孩，你可以在這個火焰中去完成你想做的事。但電影就是稍縱即逝，在這個行業的我們都希望被大家記住，所以你必須要不停的劃那個火柴。」2023第25屆台北電影節6月22日至7月8日舉行。

台北電影節2023年度周邊聯名商品今一次公開。圖／台北電影節提供 陳建嘉