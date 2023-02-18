玩耍中說母語　臺文基「世界母語日活動」熱鬧開跑

我說母語，我驕傲！國立臺灣文學館位於臺北的據點——臺灣文學基地，為響應2月21日聯合國世界母語日，自2月18日起至2月28日推出「骹遛臺文基——世界母語日活動」，邀請大家走訪日式老屋，學馬祖語、玩臺語桌遊、聽臺灣文學音樂會！

「骹（音「卡」）遛」是馬祖語玩耍之意，因地理環境因素，馬祖語是屬於閩東語的一種方言，在文化部「國家語言發展法」的推動下，也列為國家致力於保存的母語之一。講到馬祖，除了藍眼淚、元宵擺暝、媽祖昇天祭等文化風景外，大家還會想到什麼？臺文基邀請馬祖語YouTuber曹辰瑩用馬祖語說馬祖文化繪本《每蜀日都是好日子——日日都是好時光》，在故事中體會當地的歲時節氣。

當臺灣文學遇見流行音樂會碰出怎麼樣的火花？2月27日金曲獎臺語歌王朱頭皮（朱約信）將演唱以臺灣文學作家楊逵為主題的《楊逵：鵝媽媽出嫁》專輯歌曲，帶大家走一遭他的臺灣臺語歌之路！玩桌遊不稀奇，「用臺灣臺語，和虎爺一起玩遊戲」才是新體驗！情境式親子桌遊《虎爺總鋪師》喚起臺灣古早記憶，重拾臺灣臺語的日常對話。

國立臺灣文學館臺灣文學基地，將於2月27日（一）邀請臺灣音樂創作人朱約信（藝名朱頭皮）唱出他的臺灣臺語歌之路，歡迎前來聆聽。（圖／朱約信提供）

另外，2月27日、2月28日二天，「聽你說話．文學市集」除結合手作、文創、書籍等人氣攤位，也邀集馬祖語、臺灣臺語、臺灣手語等母語推廣攤位，在日式建築園區中齊聚同樂。

為落實國家語言生活化、促進母語傳播及教育、鼓勵母語文學創作，短講、闖關遊戲等眾多豐富活動也將熱鬧展開。歡迎大小朋友一起來玩母語、學母語，活動詳情請見臺文基官網及FB粉絲專頁。

臺灣文學基地官網：https://tlb.nmtl.gov.tw/

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