2023台北國際書展／歷史屬於全人類 施益堅：歐洲太少人知道太平天國

台北國際書展第5天（2月4日），德國小說家施益堅在黃沙龍舉辦座談，談論他的歷史類小說《野蠻人之神：太平天國》。他表示，自己以虛構德國籍傳教士菲利普的角度講述太平天國之亂，目的是要讓歐洲讀者都能從零開始，慢慢帶入這場人類史上最重大的戰亂事件，並希望在全球化世代喚起西方人對『全人類歷史』的瞭解，而不再是只懂自己國家歷史。

太平天國之亂是人類史上最慘烈的戰亂之一，但歐洲人大多沒聽說過。於是施益堅創造了菲利普這位原本也對中國文化環境很陌生的德國傳教士，讓讀者能跟隨他的腳步，踏入170年前的中國。

《野蠻人之神：太平天國》 出版社：聯經出版

施益堅對歷史背景特別嚴加考證。1840年代遠渡重洋來到中國的菲利普，先在1848年參加德意志革命、失敗被打壓，才輾轉逃來中國傳教。透過這樣的背景，施益堅解釋了菲利普為何會對民主人權有理想，也道出100多年前，歐洲人普遍對中國宗教改革存在過的美好願景。

施益堅指出，他的終極關懷是文化差異造成的歷史理解差異。藉由這篇小說，他私心最想要讓讀者知道的歷史人物不是太平天國的洪秀全，而是清廷重臣曾國藩。因為曾國藩是最後一代完全沒受到西方文化影響的儒家代表人物：「我想要以他為核心，讓德國人知道，中國100多年前的傳統士大夫思想與自己差異有多大？」

施益堅表示，出書以來，很多德國讀者告訴他：自己看了書才知道太平天國，也才知道這場內亂死傷人數竟超過牽涉30多國的第一次世界大戰。施益堅說，這些反饋對他而言是很大的鼓勵。他認為，人類文明進步過程都有一些共性，並不應視他國歷史為『他們的歷史』：「我希望能打破西方中心主義的藩籬。在全球化世代中，熟讀我們從哪來，才知道我們要去向何方。」

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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