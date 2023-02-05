2023台北國際書展／FOOD超人歡樂現身 珊瑚姊姊和杏仁哥哥熱情唱跳

聯合新聞網／ 台北國際書展
（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

幽默又有正義感的「FOOD超人」以及超可愛的「心心水餃」，今（2/4）日現身與大朋友小朋友見面啦！ 現場免費發放FOOD超人鈴鐺氣球棒以及主題頭套，更有珊瑚姊姊、杏仁哥哥帶動熱情唱跳，用招牌歌曲嗨翻全場，現場超歡樂！

《FOOD超人》是風車圖書創造的品牌肖像，推出各式、玩具、互動書、點讀筆等幼教商品，節目則是以寓教於樂為核心理念，有食品安全、品德教育和環境保護等多面向教育內容，深受小朋友喜歡，這次見面會共近200位小朋友參與，可見FOOD超人的超高人氣。

今日除了有周邊商品的摸彩活動，更有益智搶答遊戲，珊瑚姊姊和杏仁哥哥也在現場與大家一同歡唱，帶來《甘巴爹GO》及《Cheer up》等6首招牌歌曲，活動尾聲還可以與FOOD超人一同合影。

除此之外，《FOOD超人》在書展童書區也有最齊全的周邊商品販賣，舔土、益智書籍等「全場商品1件75折，3件68折」，只剩明天最後一天，喜歡FOOD超人的家長和小朋友們不要錯過了。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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