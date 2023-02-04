2023台北國際書展／原子少年MAX、治廷簽書會 人氣爆棚粉絲漏夜排隊

2023台北國際書展進入第五天，選秀節目「原子少年Atom Boyz」在主題廣場舉辦《原子少年：奇蹟的夏天》寫真新書發表會，由成員MAX(本名徐彭臒)、治廷(陳治廷)出席，現場湧入上百名熱情的粉絲。本書捕捉七位人氣少年，動感、陽光、可愛等多面向呈現出他們在舞台下那些真實的自我與迷人的瞬間，呈現少年們堅持追逐夢想的獨特魅力。

主持人問及拍攝的趣聞，MAX表示，好玩的是大家都是第一次拍攝，有時候會顯得格外的尷尬，攝影師會還要求我們要更夏天一點、更陽光一點。MAX笑說，因為自己在拍攝過程還沒有到很自在的狀態，所以跟其他團員說不一定要看，結果大家居然跟他說比想像中好看。

治廷指出，拍攝時需要假裝潑水，結果玩到後面玩開了，衣服都濕了，還被造型姐姐罵，他也提到：「我奶奶翻到寫真書洗澡那一頁，我本來很不好意思，結果她還叫我簽名加上署名。」

關於兩位成員今年的規劃，MAX表示，四月FEniX會推出他們最新的專輯，治廷則另有音樂、戲劇作品的規劃，前陣子拍了真人秀也將在四月上檔。

本場新書發表會只開放100位粉絲簽書，許多粉絲清晨五點就在門口守候，直到開放入場後才去領號碼牌，一位台南的女粉絲表示，自己漏夜搭車來，原本以為會抽到頭彩第一號，結果才抽到五號，好生失望。活動現場還抽出10位幸運粉絲可以跟MAX和治廷合影及握手，結果有粉絲太緊張忘記跟治廷握手、有的則忘記拿走自己的手機，足見偶像魅力驚人。

現場粉絲滿滿幾乎九成是女性，且多屬25歲以下年輕人，最年輕的13歲粉絲表示，連爸爸都很喜歡「原子少年」，苗栗的男性粉絲則是因為看了選秀節目開始支持MAX，最欣賞他溫暖又有領導力的特質。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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