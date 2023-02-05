2023台北國際書展／《報導者》總編輯談新聞漫畫 搶先預告第二集將出版

非營利網路媒體《報導者》從2015年成立以來，推出無數專題報導。作爲台灣第一個由公益基金會成立的網路媒體，《報導者》勇於嘗試新的報導形式，2022年出版《報導者事件簿001》，以漫畫形式探討留學黑工問題。《報導者》總編輯李雪莉、漫畫家柳廣成和漫畫家森森特別齊聚台北國際書展，和讀者聊聊製作新聞漫畫的心路歷程。

新聞漫畫的形式並非《報導者》首創，過去在法國就有這樣的新聞形式。而這樣的形式之所以存在，當然有其必要性，李雪莉就強調「你的故事要說得再有理，理性都要有感性的觸動，讀者才會有感覺」。

李雪莉也分享了製作《報導者事件簿001》的插曲，當時和柳廣成開完會後，沒想到拿到的初稿作品跟預期的大不相同，她說：「（廣成）第一版給我的稿子，大概就三十幾頁，而且三十幾頁才從烏干達進到中正機場」。柳廣成則表示想將所有資料放進漫畫裡，但也能理解讀者專注力有限。

另外，本次活動上也公開了未來將出版的《報導者事件簿002》，主要探討山林盜伐問題。漫畫家森森在分享會上表示，自己經歷上山田野調查，看到神木被盜伐的實際情況後，心理感受到更大的衝擊。

活動尾聲，有讀者提問支持報導者持續做調查報導的動力為何？李雪莉表示，「一個國家如果有一個認真的調查媒體，這個國家才是健康的」，希望能透過專業回饋社會，讓社會變得更好。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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