2023台北國際書展／一次滿足三個願望！ 數位主題館多元體驗 電子書、學習APP、有聲書全都有

今年的數位主題館很不一樣！列車居然開進來，還有候車站可以搭乘，不管你是要到哪裡去，從掌間就可以出發！呼應2023年書展主題「閱讀的多重宇宙」，帶領讀者探索數位閱讀與紙本閱讀的異與同。參展廠商包括Readmoo讀墨電子書、樂天KOBO、鏡好聽、Hyread等，各個攤位使出渾身解數，要帶給大小朋友不一樣的閱讀體驗。

數位主題館最有趣的將展區打造成通往不同閱讀宇宙的列車候車亭，透過三種情境式展區設計及一個體驗區，讓讀者透過數位內容平台閱讀⾶⾏器，想像可以輕盈負重的「腦力的行動健身房」，與恐龍相伴下暢快閱讀的「侏羅紀的閱讀時光」，或洋溢穿梭古今的臺灣懷舊氣氛的「閱讀是台時光機」，以現實與幻想交融的感官體驗，探索數位閱讀與紙本閱讀的異與同。

現場展示多元，同時為淨零訴求，Readmoo讀墨電子書的展場以綠色環保為主，攤位設計大量使用電子紙面板跟電子貨架標籤，取代一次性的輸出物。同時，Readmoo今年推出的彩色電子書閱讀器也在攤位亮相，吸引不少想要體驗實體機的民眾。

不只電子閱讀器，現場還有有聲書展區。樂天KOBO電子書展示多款耳機，讓民眾可以直接用手機藍芽連線，體驗不同的閱讀方式。展場與插畫家33 original合作，打造超大型打卡牆，以露營及機艙作為主題，凸顯電子閱讀器的便利性，無論是在野外露營，還是沒有網路的飛機，都能隨時隨地開始閱讀。

成立滿兩週年的聲音內容原創平台「鏡好聽」，在休息區Ｂ設攤，現場提供無限暢聽服務，並與Readmoo讀墨電子書合作，共同推薦有聲書，讓民眾可以休息歇歇腳的同時，還能一邊收聽好書、好內容。

數位主題館也有適合兒童的攤位。長晉Funbook雲端悅讀網推出線上電子繪本免費體驗及繪本禮包；泛亞可體驗i學堂數位學習課程，以及最符合STEAM教育理念的「9958」學習APP。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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