2023台北國際書展／書展用閱讀帶動人潮回歸 六米走道擠爆
2月3日周五下午台北國際書展，以閱讀帶動人潮回歸疫前榮景，擠爆主走道。今年書展閱讀活動滿檔，吸引眾多讀者前來朝聖，除大會設置的主題廣場、藍沙龍等六個活動區之外，並有超過30家參展出版社，都於展位內設置活動區舉辦簽名會及新書發表等閱讀活動，趁著周五星光夜開放到十點，衝一波銷售潮。
書展六米主走道星光閃耀，都各帶不同族群粉絲，受到熱烈歡迎的POPO城邦原創座談及簽書見面會作者群，從下午一點六點半分別推出Misa、米琳、林落及晨羽，排隊簽名人潮不斷，親子天下的達克比人偶，海泱泱兒童主題館成為親子拍照焦點，主題廣場包括熊倉潤、波蘭作家斯坦尼斯瓦夫、蔡璧名、吳明益等強咖，座位全滿，讀者站著聆聽，兒童活動區有陳致元及比利時插畫家瑪琳‧史奈德，波蘭主題國活動擠滿人潮，讀字工地及文學書區共計七個活動區也川流不息。
今年書展一群群「寒假趣書展」學生由老師家長帶進書展闖關集章，隨處可見從國小、國高中學生成群結隊快樂的笑容。
【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】
展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）
展覽時間：
●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00
●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00
展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）
全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）
●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。
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