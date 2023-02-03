2023台北國際書展／《八尺門的辯護人》獲書展大獎　作者爆今年影視化新增故事支線

2023台北國際書展進入第四天，今(2/3)於黃沙龍舉辦「從小說到影視：《八尺門的辯護人》之奇幻旅程」講座，由同名書籍作者唐福睿主講，吸引現場大批書迷參加，新任文化部長史哲及立法委員蘇巧慧也到場聆聽。《八尺門的辯護人》榮獲今年台北國際書展小說獎首獎，以及國內外多個獎項，唐福睿透露，目前正在拍攝影集，預計今年六七月間推出。

唐福睿介紹本書故事給現場書迷，主角寶哥(佟寶駒)是阿美族裔的公設辯護人，負責為因殺害同為阿美族的漁船船長而被判死刑的印尼籍移工辯護，由族群、階級、親情、法律等不同元素交織出一段寶哥找回自我的旅程。

唐福睿表示，他看到1986年鄒族青年湯英伸死刑案之後大為震驚，不禁反思四十年來台灣社會對勞力階級的壓迫沒有改變，過去最弱勢的是原住民，現在則變成外籍移工，嘗試用族群的角度切入來討論死刑，這也是本書誕生的起因。

唐福睿特別秀出多張尚未曝光的影集劇照，形象鮮明的角色及書中經典的場景讓人一眼就產生強烈的觸動：花天酒地又自私愛財的寶哥、美麗聰明的外籍看護Leena、法庭上被告及辯護團的無助、漁業公司與法界大老勾結等。

唐福睿指出，這部影集包括阿美族語、印尼語及中文，語言是故事中重要的元素，有三個面向：決定使用何種語言是權力的象徵、法庭上權力關係不對等使被告「失語」，以及法律艱澀專業也是一種特權語言。

唐福睿表示，影集是自己執導，保證絕對忠於原著，但增加了一些精彩的支線，諸如檢察官的辦案角度，另外女性的法務部長也是亮點。他希望透過社會議題的題材讓讀者有更多對於勞工階級、性別、族群互相包容又衝突的體認，能更好的來思考這些社會中重要的結構。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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