2023台北國際書展／與熊相遇奇緣成繪本主角　作者爆料未來書中可能出現台灣

2023台北國際書展進入第四天，今(2/3)於藍沙龍舉辦「比利時繪本創作者Marine Schneider：圖繪希望與生命」講座，由享譽國際的繪本作家瑪琳．史奈德(Marine Schneider)主講，「童里繪本洋行」創辦人林幸萩與談，分享瑪琳創作的歷程，瑪琳更透露未來的書中很有可能出現台灣。

提到之前與挪威作家Elisabeth Helland Larsen合作的經典作品－「生命三部曲」（我是生命、我是死亡及我是小丑），瑪琳表示，原本希望出版商第一本出版「我是死亡」，更符合比利時文化，而創作「我是生命」時，劇本還沒完成，她跟挪威作家因此跑到深山的小木屋裡住了七天，日夜反覆地討論著書的內容，對書中哲學性思維有共識後，才各自回國完成作品。

聽聞這段趣聞，有多年法國書籍策劃行銷經驗的林幸萩大嘆：「繪者跟文字工作者在台灣直接溝通是禁忌，需要透過編輯，我實在很羨慕瑪琳這種方式。」林幸萩又問瑪琳繪本尺寸大小不一是如何跟出版商溝通，瑪琳告知出版商從不否定她的請求時，林也打趣表示，有才華的人是不會被出版社拒絕的，愈大本的繪本表示作者在歐洲地位愈重要。

瑪琳指出，自己在布魯塞爾長大，那是座都市森林，所見都是城市景觀，直到19歲時在美國科羅拉多當保姆，有一天到森林裡散步時，突然出現了一隻熊，一人一熊互相對視後熊就離開了，這段奇遇讓她對熊開始有了一定的執著，因此後來的作品中大量以熊為主角。

瑪琳表示，兒子出生後開此嘗試創作幼幼書，儘管兒子愈長愈大，她還是會繼續為小朋友們創作。她也提到幼幼書的創作技巧就是要能馬上抓住幼兒的注意力，而幼幼書的畫面都十分相似，得運用想像力講一些特別的故事，更不要忘記幼兒們也需要幽默及詩意。

瑪琳強調，旅遊對於創作是有必要的，親眼看到許多新事物，能刺激靈感，而這次來到台灣，自己像幼兒一樣看到很多新奇素材，這些東西都可以放到腦中的創作資料庫，說不定未來讀者很有機會在書中看到台灣的點點滴滴。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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