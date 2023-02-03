2023台北國際書展／彼歐茲．索哈邀請孩子創作 齊心建構蜜蜂的生態系

由知名波蘭插畫家彼歐茲．索哈（Piotr Socha）主持的創意繪畫工坊，今日(2/3)以《蜜蜂》為主題，在台北國際書展波蘭主題國展區內，進行一場創意畫課程，皮歐特．索哈在地上舖上2張巨大的畫紙，先於畫紙上豪邁的畫出花卉以及昆蟲，鼓勵孩子們也跟他一樣，利用畫筆恣意揮灑想像，齊力建構蜜蜂的生態系。

彼歐茲．索哈先用色彩鮮明的繪本簡報向台下的孩子們介紹蜜蜂的一生、蜜蜂的天職任務以及蜜蜂的消失對生態系的影響。孩子們專心聆聽並在腦海中構思等一下要繪畫的主題，台下的孩子們大多是年齡層介於6-12歲的小學生，在看到兩張白紙鋪在面前時，早就迫不及待的挑選畫筆，接著把鞋子一脫，小小的身子就隨興地趴在地上作畫；有的孩子將自己喜歡的昆蟲、花卉或人物畫上畫紙，有的孩子喜歡著色，於是將彼歐茲．索哈在白色畫紙上繪製的大型花卉及蜜蜂著上色彩斑斕的顏色。

一幅幅蜜蜂的生態系就在大家齊心努力之下逐漸成形，有人、有恐龍、有毛毛蟲，還有各式各樣顏色的蜜蜂。除了《蜜蜂》的主題，彼歐茲．索哈還有一個以《樹》為主題的創意畫，時間為2/04早上10:30-11:30，地點在台北國際書展波蘭主題國展區，歡迎喜歡繪畫的小朋友免費參加。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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