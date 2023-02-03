2023台北國際書展／首次離島國小抵台北書展！ 蘭嶼東清、雲林東光小學共遊海泱泱兒童館

台北國際書展第三天（2月2日），主辦方推出的「寒假趣書展」兒童閱讀體驗活動，迎來了全國最偏鄉地區的學童們：蘭嶼東清國小與雲林東光國小。兩間學校的數十名小朋友們分成數個小組，在亮語文創的小導覽員帶領解說下，參觀「海泱泱兒童主題館」。參觀學童們透過現場模型與展品、有聲書，認識各式各樣的海洋魚類，也學到許多有趣的環保和海洋科學知識。

海泱泱主題館以大海為題，參觀動線中有許多海洋故事繪本，並設計了16個海洋生物模型，包括：水母、鯨魚和飛魚，還有「海之音」電子海螺，讓孩子只需貼近耳朵，就能聽見高音質的真實海浪和海風。

東清國小的何雅芳教師指出，校方一直很嚮往讓兒童前往參觀台北書展，前幾年卻受疫情影響，加上離島的交通成本高，一直沒能實現，這次終讓學生們如願。

東光小學的張智凱教師說，東光的位置特殊，「不靠山、不靠海，而是在田中間，」學童們平常沒什麼機會接觸海洋。這次參觀活動規劃得很有層次感：能聞海鹹味、能聽海浪聲，孩子們從餐桌上的海鮮到海灘上的貝殼，打開了對海洋的諸多想像。

東光國小五年級學生吳柏均說，參觀後認識了許多新的海洋物種，其中最喜歡大翅鯨，因為牠的下顎形狀非常特別。他也對展覽提到的海洋垃圾知識印象深刻：「讓我想起以前去海邊時看到的滿地寶特瓶。我以後要做好資源回收、更愛護地球！」

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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