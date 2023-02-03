2023台北國際書展／偏鄉趣書展 台東大坡國小與波蘭插畫家玩起剪紙藝術

台北書展基金會為了鼓勵偏鄉閱讀，每年都會有偏鄉學校參展補助計畫，國際書展今(2/2)日就邀請到臺東縣池上鄉大坡國小北上觀展，學生們也與波蘭插畫家瑪莉安娜‧奧格勒亞克( Marianna Oklejak )大玩剪紙藝術，並在個展區參與座談講座、選購書籍，收穫頗豐。

大坡國小東倚海岸山脈，西望中央山脈，是一間每年級只有一個班級的小學校，這是共有4位老師與14位四到六年級的學生參展，第一站就到波蘭主題國展區，透過剪紙藝術與波蘭插畫家相互交流。

老師常馨表示，「這是大坡國小首次參與台北書展，到外縣市參與這樣的文化之旅十分難得，雖然只有短暫停留不到兩天的時間 ，但還是會抓緊時間帶學生到台北其他景點走走」。 學生林淨淳則提及，自己的父母一得知能有機會北上參展，非常開心，並爽快的同意報名，林淨淳認為這次的剪紙體驗十分特別，尤其能夠與外國老師互動是很難得的機會，自己也會把握參展機會選購喜歡的小說。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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