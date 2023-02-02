2023台北國際書展／德國作家卡特琳娜與孩子分享 「不怕輸的才是贏家」

德國作家卡特琳娜．高斯曼-漢瑟爾(Katharina Grossmann-Hensel)今(2/1)現身2023台北國際書展兒童沙龍區，與小朋友一同分享自己所創作的繪本「不怕輸的才是贏家」，希望透過故事中的寓意，讓每一位小朋都能了解到，不是贏了就比較厲害、輸了就表示自己很差，進而培養孩子能夠從容看待事物的觀念。現場故事講述生動，小朋友也熱烈回應。

卡特琳娜．高斯曼-漢瑟爾表示，當初在創作這本書籍時，期初是因為自己是個輸不起的人，因此才會有這個想法。卡特琳娜．高斯曼-漢瑟爾通常會花費一段時間構思主題、主角，然後會再花費三個月的時間用水彩將繪本創作出來。卡特琳娜．高斯曼-漢瑟爾說，由於每天都有其他事情要做，因此平均每天只能花費兩個小時在繪畫上。卡特琳娜．高斯曼-漢瑟爾透露，如果我的小孩不滿意，他們會將我所畫過的作品畫掉，並且叫我重新畫過。

目前「不怕輸的才是贏家」已被翻譯成阿拉伯文、西班牙文出版。卡特琳娜．高斯曼-漢瑟爾表示，在創作的過程中，若遇見低潮，會先停止繪畫，並讓自己進入一個輕鬆的狀態，而床邊會放置一本筆記本，睡前如果有新的想法就會直接記起來。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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