2023台北國際書展／寫臉書寫成暢銷作家 林宜敬暢談自己的「工程師文學夢」

台灣軟體業名人林宜敬也是暢銷作家。台北國際書展第二天（2月1日），他以新書《流寇與創新者》為題，向讀者講述自己如何從軟體工程師、創業家，變成一位成功的說故事者。他說自己許多事業都源自目的性不強的小興趣：當工程師時隨手寫了個程式就得到創業資金、隨手寫寫臉書就收穫眾多讀者。重要的是：先找到熱愛之事。

在新書《流寇與創新者》中，林宜敬以自己的細膩的觀察力，刻畫自己在科技業界遇到的諸多「奇人異事」。他以理科生的語言，總結出許多社會中存在的「Bug」（弊病），例如：科技讓文學創作出現巨大變化、網路世代讓人們注意力分散。他也提出「解Bug」的方案，就是要找到「賺錢、熱情、天賦」三者交集點。

林宜敬謙虛說，自己現在的成就都來自無心插柳。他原本在表姐陳怡蓁的公司「趨勢科技」當軟體工程師，2001年有感台灣的英語教育方式「先讀寫、後聽說」不合語言學常理，於是隨手寫了個英文語音教育軟體四處向親友炫耀：「結果一大群朋友們紛紛叫好，突然湊出幾千萬資金叫我創業，就有了後來的教育軟體公司『艾爾科技』。」

創業後，林宜敬發現自己不懂行銷的「理工男」性格，只能埋頭苦學經營與營銷。他坦言，最初5年感到生不如死，沒事只能躲在辦公室寫短文吐吐悶氣。直到社群網站Facebook出現後，他隨筆寫的「人生感言」卻大受歡迎：「越來越多人跑來閱讀按讚，弄到現在臉書有4萬人追蹤！」

林宜敬表示，自己很早就認識到『賺錢、熱情、天賦』很難同時出現：「我愛打棒球，但天賦打不了職棒；我讀建中時生物全班最高分，有醫師的天賦，但毫無興趣。」他持續尋找，最終發現程式語言是能幫他賺到錢的真愛。而直到他開始寫短文，才知道另一個真愛「文學語言」也能替他賺到錢：「所以最重要的是莫忘初衷！先享受過程、一股腦動手做，效果總是出乎意料！」

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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