2023台北國際書展／波蘭主題國館慶開幕 餃子烹飪秀及茶點饗宴

聯合新聞網／ 台北國際書展
YouTuber「波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷」是波蘭文化及美食的最佳代言人，特別亮相為大家介紹波蘭美食。（圖／台北書展基金會　提供）
YouTuber「波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷」是波蘭文化及美食的最佳代言人，特別亮相為大家介紹波蘭美食。（圖／台北書展基金會　提供）

2023主題國展區於今(2/1)日下午盛大開幕，典禮儀式透過茶會及烹飪秀的方式向觀展民眾分享波蘭美食，展區現場煮起了波蘭特色，更有提供高達8種的波蘭精緻點心供民眾免費取用。

波蘭館開幕典禮由「銀盤上的波蘭烹飪秀」拉開序幕，波蘭書協會長達魯斯‧雅渥斯基 ( Dariusz Jaworski ) 以及波蘭相關作家們也到場與民眾一同享用茶點。此次地特色美食為包著酸菜及蘑菇的「波蘭水餃」，由巴爾托什·韓澤爾(Bartosz Hendzel)及其妻子Evie烹煮，他們2019年起在台中經營「Wanderlust Beans Project」餐廳，廣受台灣民眾喜愛。

觀展民眾享用完波蘭餃子後表示，餃子的內陷嘗起來像是台灣的素水餃，再加上酸菜與酸奶的融合，整體吃起來偏酸並帶有著一絲奶香。

YouTuber「波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷」更是波蘭文化及美食的最佳代言人，今日特別亮相為大家介紹波蘭美食，包括獵人燉肉、酸奶以及波蘭豬排，他們過去透過撰寫波蘭相關書籍以及製作影片，拉近台灣和波蘭的距離，而波蘭這道國民美食也在蜜拉士愷的熱情介紹下，顯得秀色可餐，結果不出所料，馬上就搶光光。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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