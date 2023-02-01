2023台北國際書展／從鄭芝龍談到蔣經國！ 苦苓發考卷大考讀者

你知道紐西蘭毛利人的祖先是台灣人嗎？作家苦苓今日（2/1）在台北國際書展，出席新書首賣會「我就是愛台灣，不然你要怎樣？」。一開場他就發下歷史考卷，考考讀者對台灣歷史有多暸解，現場座無虛席，讀者反應熱烈。

苦苓指出，他希望透過新書《台灣史必修Taiwan Special》一書，用深入淺出的方式，聊台灣歷史談創作人文。首賣會現場他更直接化身歷史老師，從鄭芝龍談到蔣經國，為現場民眾上了一堂歷史課。他分享自己有一次到紐西蘭旅遊，有個毛利人竟然跑到他面前說「我的祖先是從台灣來的」，讓他嚇了一跳，後來他才知道原來正是因為兩邊都是南島語族。

苦苓解釋，《台灣史必修》這個書名雖然看起來很硬，但其實這本書是一本「台灣史快譯通」，閱讀起來是「又快、又容易、又通順」，強調是每個人都應該知道的台灣歷史，更笑稱「（如果）說愛台灣卻不知道台灣的歷史，說來也不太好意思」。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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