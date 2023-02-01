2023台北國際書展／偏鄉趣書展 台中華盛頓國小一遊熱情奧地利

台中華盛頓國小小朋友今(2/1)現身2023台北國際書展歐洲閱讀區，準備一探奧地利文化之美，展區內奧地利台北辦事處處長陸德飛熱情的與小朋友介紹奧地利的民俗風情，小朋友們也積極發問，現場氣氛相當熱絡。

奧地利台北辦事處秘書Monica表示，此次活動主要是想讓小朋友了解，奧地利的人口結構、地理位置、人文特色……等等。而針對本次展覽想傳遞的主要內容，奧地利台北辦事處處長陸德飛表示，奧地利因不使用核能，有百分之八十的花店來自於水力、風力，而氣候變遷議題相當重要，因此希望可以將奧地利先進的技術透過這一次的展覽讓大家更加了解。

華盛頓國小圖書館館長林明芳表示，我們是貓頭鷹志工隊，華盛頓國小是教育部的閱讀磐石推手團體獎的得主，而我們對於閱讀都相當有興趣。然而，因為疫情肆虐，台北國際書展停辦了三年，今年好不容易有展出，因此，希望透過這次機會，結伴各部門的主管，帶領親子團前來參訪。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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