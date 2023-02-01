2023台北國際書展／陳耀昌新書談美麗島事件 蔡詩萍共鳴：共同記憶

電視劇《斯卡羅》原著作者、醫師作家陳耀昌於2022年底出版新書《頭份之雲》，內容為6部短篇加上1篇附錄彙結而成的小說集。今日（2/1）在台北國際書展舉辦新書分享會，與台北市政府文化局局長蔡詩萍與談，分享寫作的背後秘辛。

陳耀昌最著名的作品，當數被改編成戲劇「斯卡羅」的長篇歷史小說《魁儡花》，小說內容以歷史事件羅妹號事件為背景，講述台灣原住民、漢人、客家人、外國傳教士間的故事。

談到短篇小說創作契機，陳耀昌坦言自己其實過去沒想過要寫短篇小說，直到遇上病人A先生，受到他的故事啟發，才動念寫了短篇小說《芻狗的正義》。陳耀昌說：「故事都是診間發生的真實事情」，自己和出版社在書籍出版前，還特別向已逝病人A拜拜告知。陳耀昌透露，書中的附錄其實是自己在台大醫科二年級時寫的，笑說「沒想到57年後竟然會出版！」

而與談人蔡詩萍也談到自己的閱讀心得，表示「他（陳耀昌）裡面有很多寫的東西，有些我所經歷過，有些是世代的共同記憶」，因為自己的舅舅也曾與美麗島事件有關，所以在看到《芻狗的正義》講述1979年的美麗島事件，心中更是五味雜陳。

有讀者好奇為何書名叫做《頭份之雲》？陳耀昌表示，1895年抗日乙未事件，確實是客家人打出來的戰爭，而自己在寫書的過程中，曾到獅頭山勸化堂實地考察，當時拍下勸化堂和遠山雲朵的照片，覺得「雲深不知處裡面，裡面有一個（為乙未事件捐軀的）魂魄在裡面」，因此才想出《頭份之雲》這個標題。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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