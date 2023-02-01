2023台北國際書展／波蘭作家巴爾托什·史蒂伯爾分享創作 短篇漫畫創作讓他重拾編劇本業

2023年台北國際書展1月31日開幕，本屆主題國為歐洲國家波蘭，波蘭編劇巴爾托什·史蒂伯爾（Bartosz Sztybor）今（1/31）日在波蘭主題國會場舉辦見面會，分享自己的創作歷程，吸引大批粉絲到場聆聽。

巴爾托什在波蘭國內外獲得諸多獎項，代表作品包括以著名奇幻小說《獵魔士》世界觀作為背景的漫畫《獵魔士哀歌》、電玩《電馭叛客2077》、童書《真有你的，德拉帕克》等。他形容自己是一個嚴謹的作家，在寫劇本時，每個場景都會用文字說明得很清楚，也盡可能給合作的創作者自由發揮的空間，讓他和許多創作者成為好友。

雖然巴爾托什已經獲得諸多獎項肯定，但他的職業生涯也非一帆風順。巴爾托什分享自己學生時期是學習電影相關的專業，一開始是希望成為電影編劇，但後來他發現沒有錢就沒辦法拍出好電影，才改行當起漫畫編劇，後來又替肥皂劇寫了三年的劇本。

回想起這段經歷，巴爾托什苦笑說「那是我人生中最糟的經歷」，之後更有長達六年的時間沒有替影劇寫劇本，直到友人看見他的短篇漫畫創作，想要改編成電影，才讓他又重拾舊業。

在見面會上，巴爾托什分享自己與日本創作者的跨國合作經歷，讓他感受到文化所帶來的意識形態差異，他說「對於同一個情節，我的解讀認為這是一個『愛的故事』，但日本人卻是從中看到死亡的意涵」。而他透露自己曾經讀過日本漫畫《阿基拉》，也希望自己的編劇經驗能給台灣漫畫家帶來啟發。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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