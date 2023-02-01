2023台北國際書展 ／反送中後香港作家最大流亡地 鄧小樺：台灣保存著香港自由創作文化

台北國際書展首日（1月31日），近年移居台灣並創辦「2046出版社」的香港作家鄧小樺在主題廣場舉行講座「融合理性與感性，交換美好與感傷——香港作品在台灣出版」，談香港作家反送中事件後陸續流亡海外，試圖在台灣扎根寫作的艱辛。與談者春山出版社總編輯莊瑞琳也指出，台灣持續接納香港流亡作家，或許能成為新的香港研究基地。

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移居台灣前，鄧小樺就在2019年反送中社運現場。她形容自己寫作就像當新聞記者，必須親臨現場才願提筆：「我是香港0371（2003年七一遊行）的一代，我青春就在街頭上度過。有抗爭、和警察對峙，被警察扛走⋯⋯公民參與就是我的成長記憶。」

鄧小樺感嘆，許多香港作家也都盼著用親身參與改變社會，使他們被迫從理想和安定中作出抉擇，只能移民台灣：「身為文化難民，我們喜歡逾越規矩和界線，去追求大部分人不做的事情。儘管受到打壓、要去別的地方做也不要緊！」

然而，也正是台灣給了這些作家新天地大展身手。包括：董啟章、韓麗珠，都在台灣打下根基並找到穩定讀者群。鄧小樺形容，早期對香港作家們而言，被出版社相中出書是「殿堂」般的榮耀，但到了去中心化的網路世代，「離散」的概念越來越重要：「『街頭』替創作增加了一個『離散』的維度。我當台灣文學獎當評審時，感受到創作的文化多元性，讓我不再只想『進入一個殿堂』，而是『突破一個藩籬』，回到街頭、找回創作的草根性！」

莊瑞琳表示，香港出版自由受限以來，同樣使用中文繁體字、社會氛圍自由的台灣成為香港最大文化輸入地，未來台灣很可能是全球的香港文化研究重鎮。她說，如同被納粹迫害的猶太學者到美國成立「法蘭克福學派」，近年受烏俄戰爭影響的烏克蘭學者也到哈佛大學創立「烏克蘭研究中心」：「台灣是否能出現『香港中心』、『離散研究中心』？有賴學者們的持續努力。」

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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