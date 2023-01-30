2023台北國際書展／認識波蘭作家 史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基 Stanisław Łubienski
2023年台北國際書展波蘭主題國，作家史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基Stanisław Łubieński帶你一起思索人、環境、與其中的生物之間的互動關係。
認識作家—史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基Stanisław Łubieński
備受認可的鳥類學家和作家，也是多部報刊雜誌的專欄作家，以及一系列討論波蘭生活和移民電影的聯合作者。以《鳥兒與人：生活與藝術中的奇蹟絕唱。》(The Birds They Sang暫譯；時報出版)赢得波蘭最富聲望的2017尼克文學獎（Nike Award）。本次書展中，將以《垃圾之書》(大塊文化)一書與讀者面對面。
海洋、垃圾與後疫情時代的生態視野：一則關於廢棄物的啟示錄
2月3日（五）14:15-15:15
台北國際書展．世貿一館．主題廣場
講者:史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基、廖鴻基
讓我們走一走—與史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基一起漫步在深具教育意義的自然小徑上
2月4日（六）9:30集合啟程
台北捷運大安森林公園站2號出口
講者:史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基
波蘭作家見面會：史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基
2月5日（日）13:00-14:00
台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國（D127）
講者:史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基
【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】
展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）
展覽時間：
●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00
●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00
展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）
全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）
●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言