2023台北國際書展／認識波蘭作家 史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基 Stanisław Łubienski

聯合新聞網／ 台北國際書展
史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基 Stanisław Łubienski 圖／波蘭書協（Polish Book Institute)
史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基 Stanisław Łubienski 圖／波蘭書協（Polish Book Institute)

2023年主題國，作家史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基Stanisław Łubieński帶你一起思索人、環境、與其中的生物之間的互動關係。

認識作家—史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基Stanisław Łubieński

備受認可的鳥類學家和作家，也是多部報刊雜誌的專欄作家，以及一系列討論波蘭生活和移民電影的聯合作者。以《鳥兒與人：生活與中的奇蹟絕唱。》(The Birds They Sang暫譯；時報出版)赢得波蘭最富聲望的2017尼克文學獎（Nike Award）。本次書展中，將以《垃圾之書》()一書與讀者面對面。

海洋、垃圾與後疫情時代的生態視野：一則關於廢棄物的啟示錄

2月3日（五）14:15-15:15

台北國際書展．世貿一館．主題廣場

講者:史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基、廖鴻基

讓我們走一走—與史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基一起漫步在深具教育意義的自然小徑上

2月4日（六）9:30集合啟程

台北捷運大安森林公園站2號出口

講者:史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基

波蘭作家見面會：史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基

2月5日（日）13:00-14:00

台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國（D127）

講者:史坦尼斯瓦夫．盧賓斯基

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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