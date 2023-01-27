2023台北國際書展／「傾聽異音」主題之夜 即將登場

聯合新聞網／ 台北國際書展

2023，即將在農曆新年後盛大舉辦。由探照文化團隊設計與企劃的「主題之夜」，也將在2月3日週五夜登場。

今年主題為「傾聽異音」（Listening to the Different）。於此自由表達、卻也嘈雜喧囂的時代，如何暫時抽離煩躁，練習慢慢凝視並細細傾聽，是愈來愈多人重視的課題。靜心，毫無疑問仍是許多社會心理問題的解方。

活動主視覺設計，有多重的象徵，既像不同話語聲響的波紋匯聚與交融，也像數學符號「∞」，有著無限大而沒有邊界之意。同時又呼應本次國際書展主題「閱讀的多元宇宙」，呈現在蒙昧黑暗裡透出啟蒙光暈的感覺。

受邀上台朗讀的嘉賓，將有作家鄭順聰以得主舒米恩以阿美族語、主播陳明珠以客語、金馬獎得主阮金紅以越南語、旅台日本演員田中千繪以日華雙語、還有電視節目主持人王曉書以、以及波蘭詩人Marzanna Bogumila Kielar以其母語，輪番上台，以不同語言朗讀他們想與大家分享的作品。

此外，延續去年設定「主題之夜」必須是五感交融的盛宴，今年進一步將有、音樂與舞蹈的同步演出。策展人老師將擔任主持，協助這個書展最具儀式性大活動能飽滿而流暢地進行。

本場免費參與的活動將於1/18（三）開放報名：

報名網址

●本文為 台北書展基金會授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「2023台北國際書展 「傾聽異音」主題之夜」，未經同意，請勿轉載。

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