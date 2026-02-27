琅讀金句／中年開始做過去沒有做過的事，可能會被當作「中年危機」，我卻認為這才是「青春」的證據
【琅讀金句】
人届中年，開始去做一些過去從來沒有做過的事，可能會被當作是「中年危機」，但我卻認為這恰恰才是「青春」的證據。唯有當停止、甚至拒絕去嘗試新的事物時，比如有些家庭，聚餐的時候總是去同樣那幾家老餐廳，吃同樣那幾道菜，年復一年，只要老字號熄燈關門一家、就少一家能吃的館子，那才是真正的變「老」，青春不在。
有餘裕的人，是世界上真正有力量的人
中年，是人生一個耐人尋味的交界點。我們在現實世界裡跌跌撞撞，受過傷、繞過路，卻也因此比年少時更清楚：所謂「有錢有勢」，未必比「無憂無慮」更接近幸福。《道德經》裡那些看似玄妙的提問，忽然在此刻變得切身，是「大器晚成」，還是「大器免成」？「0」會不會其實也是一種「有」？儒家的「無為」與道家的「無為」究竟差在哪裡？當我們站在人生中段，回望來路與未來，這些問題不再只是哲學思辨，而是關於如何安放自我、如何與世界相處的關鍵。
逛書店
作者褚士瑩從年少成名、才華洋溢，到走入中年後的沉澱與轉化，帶著全然不同的生命體會，重新閱讀《道德經》。嘗試以清晰的邏輯還原老子的思路，發現「無」並非消極退讓，而是一種保有餘裕的能力。那些看似沒有實際報酬的行動，反而讓人重新感受世界的豐富與內在的自在。本書以貼近當代生活的語言，梳理兩千五百年前的智慧，提出一套屬於今日的中年哲學：在紛亂與焦慮之中，學會選擇「無」，在放下執著之後，找回真正的力量與快樂。
【編輯推薦】
這本書把《道德經》的哲學轉化為我們都經歷過的人生體會，年輕時因無知而勇敢，中年後因理解而踏實，沒有當初的縱身一躍，也不會有後來的看懂與看透。作者以中年的視角重新詮釋老子思想，提醒我們在通透之後，仍能保有選擇與從容。
●本文摘選自聯合文學出版之《道德經與中年哲學》。
