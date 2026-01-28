琅讀金句／做過各種事情，去過各種國家，到頭來最大的幸福，就是能夠做理所當然的事。

這是一本關於「記憶如何滲透進城市風景」的溫柔之書。作為吉本芭娜娜的半自傳隨筆，它不僅記錄了這位傳奇作家的成長軌跡，更是一份關於東京與自我情感對話的珍貴地圖。

書名：《我與城市（吉本芭娜娜的半自傳）》 作者：吉本芭娜娜 出版社：時報出版 出版時間：2025年9月2日

街頭充滿小小的咒術，還有無法訴諸言詞的法則。

在陌生且熟悉的東京巷弄間尋找昔日時光的人情風物，

那些專屬於吉本芭娜娜的記憶光景。

長大就是這麼一回事。城市累積只屬於我個人的歷史，逐漸加深色彩。那幅著色畫畫到最後，自己也會連同那個離開人世。只留下色調深濃的心靈地圖。————吉本芭娜娜

【編輯推薦】

我們每個人心中，都有一座由記憶編織而成的城市。

在《我與城市》中，吉本芭娜娜褪去了小說家的華麗外衣，以最直白且感性的筆觸，帶領我們走進她的童年、青春與夢想。這不是一本生硬的傳記，而是一場緩慢的漫步——從東京下北澤的日常街景，到那些已經消失在時光裡的咖啡店、老宅與氣味。

吉本芭娜娜讓我們看見，一個作家的靈魂是如何被土地所滋養。她寫那些與父親的散步、寫街道的變遷，也寫下那些在孤獨時刻與城市交換的秘密。對她而言，城市不只是鋼筋水泥的堆疊，而是承載了無數次離別與重逢之處。

翻開這本書，讓我們跟著吉本芭娜娜，重新認識那座與我們共生的城市，也重新遇見那個深藏在記憶裡的自己。

