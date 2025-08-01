告別死背！用ChatGPT、NotebookLM讀書，大腦輕鬆3倍、成績暴增！

你還在熬夜背書、死記硬背嗎？可能要顛覆你對學習的想像！一則刊登於權威數位學習期刊《Computers & Education》的大規模研究顯示，懂得運用AI讀書的學生，不僅成績更優異，連學習壓力都大幅降低，讓「輕鬆學習」不再是夢想。BookAI 推出 Miva 智慧書僮，主打「純淨知識來源」搶攻高效學習市場。

AI 讀書成果：全面碾壓傳統方法

這項由杭州師範大學主導、史上最大規模的AI讀書效果調查，分析了全球69項實驗、涵蓋數萬名學生的學習數據，結果令人震撼。研究發現，採用AI讀書方式的學生學術表現效果值高達0.712，遠超教育研究中0.4的「顯著效果」標準；學習興趣和投入度效果值更達0.881，認知負荷大幅降低 67%。

研究主持人鄧睿奇教授表示：「這些數字證明AI不是讓學生變懶，而是讓讀書變聰明。學生用更少的努力獲得更好的成績，這正是教育科技應該達到的目標。」

數位學習期刊《Computers & Education》，圖片來源：《Computers & Education》

Miva 智慧書僮搶攻純淨知識商機

面對 AI 讀書龐大商機，BookAI 推出 Miva 搶攻全球市場。主打內建版權書籍，瞄準 ChatGPT 輸出品質不佳、搜尋網路資料有偏差的問題，Miva 內建由出版商和作者上架版權書籍，獨特的「主權知識地圖」技術可搜尋大量經典書籍與論文。這種注重頂級原文內容的策略，與近期 Google NotebookLM 推出的精選筆記功能有異曲同工之妙。

BookAI CEO謝昆霖透露：「其實用戶的使用樣態非常多元，有人單純問一般的日常問題，有的只想了解書籍概要，有人用 Miva 深入理解多本書，並引用書的段落。」該平台提供三種版本，從基礎概念導覽到深度研究分析，滿足不同層級學習需求。免費體驗Miva智慧書僮：miva.bookai.com

BookAI推出Miva AI智慧書僮服務，圖片來源：BookAI

專家提醒：用 AI 讀書需要注意四件事

研究指出，AI讀書工具的效果高度依賴使用方式。有效AI讀書需「融入真實學習情境」、「持續使用1-4週」、「搭配深度思考」及「選擇可信來源」。專家建議，應將AI視為讀書和研究的夥伴而不是把大腦外包，使用者需要具備批判性思維。

隨著轉職潮創 12 年新高，91.8%上班族有轉職計畫，跨領域學習需求激增。AI讀書工具不僅幫助學生提升成績，更成為職場人士快速掌握新領域知識的秘密武器。這場讀書革命才剛開始，你準備好跟上了嗎？

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