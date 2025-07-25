《進烤箱的好日子》半年賣出16國版權！李佳穎首度返台分享會，與楊双子共談台灣文學

文／自轉星球

李佳穎出道成名得早，1999年便奪下聯合文學小說新人獎而被寄予厚望。21至29歲便完成兩本短篇小說集《不吠》《小碎肉末》所有作品，分別於2005及2008年出版，隨即如同大家所知，神隱江湖，因此藝文圈私下盛傳李佳穎為「文壇的都市傳說」。直到16年後，李佳穎才再度以首部長篇《進烤箱的好日子》回歸、轟動台灣文壇。

《進烤箱的好日子》至今已累計近十刷，在國際版權外譯上更是創下令人難以置信的空前紀錄。至今在尚未正式英譯的狀況下，不到半年已售出16國不同語言版權。（圖／自轉星球）

《進烤箱的好日子》從去年七月出版後，不僅陸續橫掃台灣各大年度大獎，包含OPENBOOK好書獎年度中文創作、台北國際書展大展小說類首獎⋯⋯等，同時更曾在誠品書店排行榜中文創作類擠下長年制霸的黃山料，拿下第一名的難得位置。本月重出絕版多年的《不吠》與《小碎肉末》久別重逢增修版後，更創下個人三本書同時登上誠品排行榜的驚人成績。

《進烤箱的好日子》不僅在台灣至今已累計近十刷，銷售破萬本的好成績，在國際版權外譯上更是創下令人難以置信的空前紀錄。從今年二月台北國際書展售出全球英文版予全球最大出版集團英國企鵝藍登書屋起，至今在尚未正式英譯的狀況下，不到半年已售出16國不同語言版權，共計有：英國、丹麥、荷蘭、西班牙、德國、法國、義大利、萄萄牙、希臘、美國、韓國、波蘭、瑞典、加泰隆尼亞、越南、塞爾維亞，且持續不斷快速增加中。

圖／自轉星球提供

本週日下午兩點，難得趁暑假特別從波士頓返台的李佳穎，將在台北誠品松菸店3F FORUM舉辦寫作生涯至今首場新書分享會，不僅將與讀者暢談從《不吠》《小碎肉末》到《進烤箱的好日子》三本創作故事，同時更邀請到以《台灣漫遊錄》獲得美國國家書卷獎的作者楊双子，一起對談「台灣文學的外譯之路」。《進烤箱的好日子》預計於明年暑假正式出版英文等各國版本，屆時李佳穎也將帶著《進烤箱的好日子》至世界各國宣傳，讓全球讀者更加認識台灣及文學作品。

李佳穎《#進烤箱的好日子》暨《不吠》《小碎肉末》新書分享會 ——在《進烤箱的好日子》後，讓我們重新認識李佳穎，消失十六年的小說家，首度返台新書分享會，亦是寫作生涯首場！ ▧主講｜#李佳穎 ▧對談｜#楊双子 ▧時間｜7.27 Sun. 14:00-15:00 ▧地點｜誠品書店松菸 3F FORUM ▧主辦單位｜自轉星球文化

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