韓國人迷上「臺灣感性」！首爾書展開展　臺灣首登主題國

文／文策院

本年度文化出版界盛事——「2025 首爾國際書展臺灣主題國館」今（18）日正式開幕。本次臺灣館由文化部補助、文化內容策進院主辦及台北書展基金會承辦，參展規模為歷年之最，支持 23 位臺灣創作者、20 位版權專業人士隨團參展。開幕現場匯集逾 300 位臺韓出版同業共襄盛舉，並由臺灣文學獎得主張嘉祥領軍的臺文樂團「裝咖人」揭開序幕，帶來結合文學與音樂、民俗與搖滾的新穎演出，讓現場氣氛為之沸騰，書展開幕首日即充滿濃濃臺灣味。這場別開生面的跨域表演也呼應了接下來臺灣館豐富多元的活動規劃，超過 60 場活動將接連登場，從產業論壇至主題講座、創作者工作坊至文化推廣體驗，促進兼具深度與廣度的交流討論，同時邀請大眾親身體驗臺灣文化的多樣面貌，向韓國讀者呈現「臺灣感性」魅力。

臺灣主題國館開幕大合照。（圖／文策院提供）

臺灣文學獎得主張嘉祥領軍的臺文樂團「裝咖人」以結合文學與音樂的新穎演出為書展揭開序幕。（圖／文策院提供）

邀請臺灣擔任本屆主題國的書展主辦單位韓國出版協會（KPA）會長尹哲鎬指出，臺灣與韓國的出版界長期以來關係密切、交流熱絡，近年在出版版權上的交易往來更趨頻繁。兩地出版社持續參與首爾國際書展、釜山國際兒童書展及台北國際書展等活動，不僅在組織層面建立連結，也深化了業界間的情誼。期盼藉由此次合作向韓國讀者展現臺灣文學與出版文化豐富多元的風貌。

文策院副院長張文櫻表示，文策院致力於推動臺韓之間產業上的交流合作，並與多家韓國企業與機構建立夥伴關係，促成長期的產業合作。此次很榮幸擔任首爾國際書展主題國館的主辦單位，透過一系列商務洽談及臺灣感性的文化活動，呈現臺灣獨特的產業活力及故事魅力。期待這場臺韓產業與文化交流的里程碑，不僅是出版產業的商務開發，更能開啟跨領域合作契機。未來，文策院將在出版、影視、音樂等不同領域，持續深化臺灣與韓國內容產業更廣更深的連結。

本屆臺灣館以流行於韓國社群的「臺灣感性（대만감성）」為主題，臺灣館策展顧問、台北書展基金會董事長郝明義表示，希望藉此讓韓國朋友進一步了解臺灣感性的其他層面。這不僅是一個新起點，還能讓臺韓進行更多感性和理性的交流，彼此欣賞對方不同的光彩，共同重視的事物以及價值觀。他也特別祝賀首爾書展近年來成功轉型，成為深受韓國年輕世代喜愛的文化活動。書展首日上午即湧現大批排隊入場的民眾，臺灣館亦是人潮絡繹不絕，場面熱絡。

首爾書展開幕首日臺灣館人潮絡繹不絕，場面熱絡。（圖／文策院提供）

延續「臺灣感性」的主軸，臺灣館以閱讀為核心，規劃出文學、生活風格、圖像、土地與旅行、飲食與娛樂、歷史等六大展區，展示來自超過 85 家出版社、550 本精選書目，包含獲國內外獎項肯定的優秀作品，展現臺灣豐沛的出版能量。文策院也特別與韓國最大網路書店 YES24 合作線上書展及臺灣館現場銷售專區，藉由促進銷售提升臺灣作品在韓國市場的聲量。值得一提的是，韓國出版社與首爾書展向來重視品牌經營與內容行銷，為此文策院特別安排為所有參展作家拍攝專業形象照，並製作凸顯個人風格的宣傳影片，透過展場設計、社群平台與首爾地鐵廣告全面曝光，為臺灣創作者形塑鮮明且個性十足的形象，在更多韓國讀者與出版業者心中留下印象。

臺灣館展出了所有參展作家行前拍攝的形象照，呈現臺灣創作者獨具個人風格的專業形象。（圖／文策院提供）

首爾書展的另一特色是互動性高，臺灣館也特別規劃了拍照打卡區、留言牆等與現場讀者互動，只要完成集章，更有機會獲得由主視覺延伸設計的帆布袋、臺灣意象貼紙，以及話題度十足的彩虹珍奶閱讀徽章，或是體驗深受當地年輕人喜愛的拍貼機。這些規劃汲取自過往的參展經驗與觀察上，並針對首爾書展以 20 至 40 歲女性為主的觀眾群精心設計，期望讓這場盛大的臺灣文化體驗能成為一段難忘且被珍藏的美好回憶。

為促進臺灣創作者與當地讀者的深入交流，大會主舞台將舉辦多場聚焦出版與創作議題的主題講座，臺灣館內亦安排多達 36 場形式多元的作家活動。其中互動區尤其熱鬧，除由圖像創作者親自帶領的工作坊外，還有結合臺灣意象的著色與版印 DIY、零食合作社等「臺味十足」的體驗活動。開展首日即吸引不少觀展人士踴躍參與，反應熱烈！

臺灣館結合多元展品與互動設計，打造沉浸式的文化體驗。（圖／文策院提供）

韓國三大出版社之一民音社的執行長南有宣也大讚臺灣出版人非常專業，不只具備判斷力與責任感，且總是友善親切。去年在韓國爆紅的《鬼地方》正是由民音社出版，作為幕後推手，她指出隨著越來越多韓國讀者認識像陳雪、陳思宏等臺灣作家的佳作，她感受到一股類似 2010 年代日本推理小說在韓國掀起熱潮的氛圍，如今正慢慢轉向臺灣文學，一股新的閱讀風潮似乎正在醞釀。

首爾國際書展創辦於 1954 年，至今已有 70 年歷史，是韓國規模最大的出版盛會，去年參觀人次達 15 萬，創下歷年新高。本屆書展於 6 月 18 日至 22 日在 COEX 展覽中心登場，門票早於活動前銷售一空，預期將迎來更多人潮。臺灣自 2008 年起設立「臺灣館」參展，今年則首度獲邀擔任主題國，為臺韓出版界的合作與交流寫下嶄新一頁。

2025 首爾國際書展臺灣主題國館 日期：2025 年 6 月 18 日至 6 月 22 日 地點：韓國首爾 COEX 展覽中心 1 樓 A、B1 館 主題：臺灣感性 參展創作者：共 23 位，平路、吳明益、吳曉樂、周見信、林小杯、林廉恩、阿潑、唐福睿、馬尼尼為、夏曼．藍波安（由董恕明教授代表）、張筱琦、張嘉祥、陳沛珛、陳思宏、陳雪、黃一文、楊双子、廖軒毅、蔣孟芸、鄧九雲、薛西斯、瀟湘神、Pam Pam Liu

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