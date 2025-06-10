臺灣首度以主題國之姿亮相首爾書展 展現「臺灣感性」魅力

文／文策院

臺灣首度以主題國之姿亮相首爾書展

23位創作者、60場活動、550本書目 展現「臺灣感性」魅力

臺韓文化交流里程碑！臺灣即將以主題國之姿亮相2025年首爾國際書展，這是臺灣繼曼谷書展、法國安古蘭漫畫節後第四度榮獲國際書展邀請擔任主題國。本次臺灣主題國館由文化部補助、文化內容策進院主辦及台北書展基金會承辦，參展規模空前盛大，支持23位已有韓文版書籍的臺灣創作者，以及20位版權專業人士隨團參展，預計將有近 300 位臺灣出版同業一同實體參展、共襄盛舉。此次臺灣館除了大規模的出版創作展示，更將透過深度對談、創作互動及文化體驗，全面呈現臺灣多元交織的樣貌，為韓國讀者帶來一席臺灣文化饗宴。

2025 首爾國際書展臺灣主題國館展前記者會合影。（照片／文策院提供）

「臺流」近年在韓國漸漸崛起，其中「臺灣感性」一詞更在當地成為了臺灣文化氛圍的代名詞，在社群間流行起來。本屆臺灣館由財團法人台北書展基金會新任董事長郝明義擔任策展顧問，以「臺灣感性」為主題，以閱讀為核心，發展出文學、生活風格、圖像、土地與旅行、飲食與娛樂、歷史六個文化面向，展現臺灣的文化深度與多元性。臺灣館依據上述的「六大感性」劃分成六個主題展區，展示來自超過85家出版社、550本精選書目，涵蓋文學、非文學、圖像、童書等類型，並結合已授權韓語版、品牌展示區，邀請韓國讀者一同感受臺灣豐沛的出版能量。

財團法人台北書展基金會董事長郝明義致詞。（照片／文策院提供）

在書展期間，臺灣館也將辦理超過60場精彩活動：首天在臺灣館開幕上，文策院特別邀請隨團創作者張嘉祥所屬的臺文樂團「裝咖人」帶來串聯文學與音樂的跨域演出，表演《夜官巡場》多首曲目，為活動掀開序幕，同日晚上的「臺灣之夜」則預計迎來超過200位臺韓出版同業聚首交流。其後於大會主舞台將舉辦五場講座活動，邀集臺韓兩地的創作者、譯者及出版社代表進行主題對談，於臺灣館則會進行至少35場作家活動，其中圖像創作者將親自帶領工作坊，以創作與當地讀者近距離互動。同時臺灣館也特別規劃了著色與版印DIY體驗、臺味零食合作社及當地相當流行的拍貼機，為韓國民眾提供多元、獨特的臺灣文化體驗。

首爾書展台灣館主視覺。(圖／文策院提供）

本屆臺灣館主視覺邀請到臺灣知名插畫家洪添賢繪製，以臺灣島嶼為敘事場景，插畫從書頁展開，城市與自然交錯流動，引導觀者進入層層文化風景，傳遞自由、年輕而富詩意的「臺灣感性」。主視覺將延伸設計成帆布袋、珍奶彩虹徽章、臺灣意象貼紙等多款限定禮品，吸引首爾書展主要的年輕女性族群，以各類展示內容連結韓國民眾心中的臺灣文化形象。此外，文策院將與韓國最大網路書店YES24合作線上書展及臺灣館現場銷售專區，期望提升臺灣作家於韓國市場的聲量，同時藉由高銷量帶動韓國出版社購入更多臺書版權。

文化部部長李遠致詞。（照片／文策院提供）

同為作家的文化部部長李遠致詞時說，「什麼是台灣感性？一個有高山被海洋圍繞著的小島，被一次又一次捲入世界的大歷史中，被殖民、被侵犯。但是島上的人卻練就了一種包容靱性，吸收外來者的文化，迅速和世界接軌，發展出自己獨一無二的文化底蘊，終於被世界看見。」李遠特別介紹這個週末會有兩部台灣的紀錄片同時上映，一部是《造山者》，記錄台灣的半導體如何從無到有的故事，一部是《看不見的國家》，是記錄台灣這些年如何在總統蔡英文的帶領下渡過許多危機，「這兩部紀錄片共同的主題都是對自己家國的愛」。

「這是一支堅強的台灣文學國家隊」，李遠說，這次隨團到首爾書展的23位作家中，有13位文學作家、6位繪本作家、4位漫畫作家，更有趣的是，這23位作家中也有得過獎的導演、演員和樂團主唱，因此跨域也將成為未來台灣文學的特色之一。雖然看起來這只是一場以台灣為主題國的國際書展，但是動員了全台灣最堅強的團隊，相信這也會是「一場文學的造山運動」，一次台灣文學、繪本、漫畫一起向世界展現台灣魅力和感性的關鍵一戰。

文策院董事長王時思致詞。（照片／文策院提供）

文策院董事長王時思則表示，期許藉由這次臺灣首度擔任首爾書展主題國，能讓更多韓國讀者看見臺灣的書寫與故事，感受出版及文化人所傳遞的臺灣感性。這並不是一次性的活動合作，而是文化友好關係的建立，未來無論是出版、影視或遊戲上，文策院將持續推動與韓國內容產業長遠且多元的合作。

左起：二二八事件紀念基金會執行長藍士博、國家人權博物館館長洪世芳、文化部人文及出版司司長楊婷媜、文化部部長李遠、財團法人台北書展基金會董事長郝明義、文策院董事長王時思、文策院副院長張文櫻、臺灣文學館館長陳瑩芳。（照片／文策院提供）

首爾國際書展定於6月18日至6月22日舉行，作為本屆主題國，臺灣將成為全場矚目的焦點，以出版與創作為媒介，呈現從其獨特的歷史背景與文化土壤孕育而來的「臺灣感性」。臺韓兩地的出版業一直合作交流頻繁，多年累積下來的深厚情誼於本次書展開花結果，讓我們一同期待活動盛大開展，翻開臺韓文化交流的重要篇章。

2025 首爾國際書展臺灣主題國館 日期：2025年6月18日至6月22日 地點：韓國首爾COEX展覽中心1樓A、B1館 主題：臺灣感性 參展創作者：共23位，平路、吳明益、吳曉樂、周見信、林小杯、林廉恩、阿潑、唐福睿、馬尼尼為、夏曼．藍波安（由董恕明教授代表）、張筱琦、張嘉祥、陳沛珛、陳思宏、陳雪、黃一文、楊双子、廖軒毅、蔣孟芸、鄧九雲、薛西斯、瀟湘神、Pam Pam Liu

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