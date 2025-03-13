倫敦書展現場傳真／ 李佳穎《進烤箱的好日子》 讓全世界聽見台灣的聲音

英國《書商》雜誌 The Bookseller 官網報導指出，甫由企鵝藍燈書屋買下全球英文版權的台灣作家李佳穎的小說《進烤箱的好日子》公布將由金翎（Lin King）翻譯，出版總監 Jane Lawson 接受訪問表示：「這本小說編織了一個令人著迷的故事，讓我產生共鳴。它不僅展現了女性自我反省的普遍性，更引領我們如何看待自己的過去」。

Lawson 進一步指出，李佳穎以極其敏銳的洞察力和引人入勝的細節選擇，塑造了一位極其獨特而又極其平凡的女性、動人而生動的形象。《進烤箱的好日子》英文版預計在 2026 年夏天出版。

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