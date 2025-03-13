倫敦書展現場傳真／ 李佳穎《進烤箱的好日子》 讓全世界聽見台灣的聲音

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《進烤箱的好日子》作者李佳穎（圖／thebookseller.com）
《進烤箱的好日子》作者李佳穎（圖／thebookseller.com）

英國《書商》雜誌 The Bookseller 官網報導指出，甫由企鵝藍燈書屋買下全球英文的台灣作家李佳穎的小說《進烤箱的好日子》公布將由金翎（Lin King）翻譯，出版總監 Jane Lawson 接受訪問表示：「這本小說編織了一個令人著迷的故事，讓我產生共鳴。它不僅展現了女性自我反省的普遍性，更引領我們如何看待自己的過去」。

Lawson 進一步指出，李佳穎以極其敏銳的洞察力和引人入勝的細節選擇，塑造了一位極其獨特而又極其平凡的女性、動人而生動的形象。《進烤箱的好日子》英文版預計在 2026 年夏天出版。

」臉書分享從倫敦現場的消息：

正熱鬧舉行，今天現場傳回企鵝藍燈書屋發佈新聞稿，正式宣佈簽下《進烤箱的好日子》的大消息，歡迎李佳穎加入作者群，同時也公佈翻譯人選，不作第二人想，就是——金翎（Lin King）。

即便簽約不到一個月，我們已火速促成三方合作，金翎還為了讓這本書得以在倫敦書展推廣到全世界更多國家，火速完成部份英譯稿。我說的火速，不是草草急就章，而是與作者、版代（愛米粒國際版權經紀）、出版社間，往返反復來來回回，深入探究。如果你看到這段背後努力將最好的一面呈現給全世界的過程，必定同我一樣，為這樣的專業、用心，感到驕傲無比——我們值得全世界聽到我們的故事，我們的聲音。

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