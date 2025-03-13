倫敦書展現場傳真／ 李佳穎《進烤箱的好日子》 讓全世界聽見台灣的聲音
英國《書商》雜誌 The Bookseller 官網報導指出，甫由企鵝藍燈書屋買下全球英文版權的台灣作家李佳穎的小說《進烤箱的好日子》公布將由金翎（Lin King）翻譯，出版總監 Jane Lawson 接受訪問表示：「這本小說編織了一個令人著迷的故事，讓我產生共鳴。它不僅展現了女性自我反省的普遍性，更引領我們如何看待自己的過去」。
Lawson 進一步指出，李佳穎以極其敏銳的洞察力和引人入勝的細節選擇，塑造了一位極其獨特而又極其平凡的女性、動人而生動的形象。《進烤箱的好日子》英文版預計在 2026 年夏天出版。
「自轉星球」臉書分享從倫敦書展現場的消息：
倫敦書展正熱鬧舉行，今天現場傳回企鵝藍燈書屋發佈新聞稿，正式宣佈簽下《進烤箱的好日子》的大消息，歡迎李佳穎加入作者群，同時也公佈翻譯人選，不作第二人想，就是——金翎（Lin King）。
即便簽約不到一個月，我們已火速促成三方合作，金翎還為了讓這本書得以在倫敦書展推廣到全世界更多國家，火速完成部份英譯稿。我說的火速，不是草草急就章，而是與作者、版代（愛米粒國際版權經紀）、出版社間，往返反復來來回回，深入探究。如果你看到這段背後努力將最好的一面呈現給全世界的過程，必定同我一樣，為這樣的專業、用心，感到驕傲無比——我們值得全世界聽到我們的故事，我們的聲音。
●本文內容由「自轉星球」臉書粉絲專頁授權。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
【推薦閱讀】「睡」出健康！世界睡眠日提醒你別忽視好眠力量
📰 有效清理腦廢物才能一夜好眠！用睡眠量表來檢視你的睡眠品質
📰 睡不滿八小時真的沒關係！來了解你對睡眠多寡的需求
📰 大腦不老化的人都這樣做！打造良好睡眠品質、放鬆時「好好發呆」
📰 常見的睡眠迷思：一直作夢代表沒有睡嗎？鬼壓床該怎麼辦？
📰 習慣週末睡到自然醒？比起睡眠，「積極休息」更能修復疲勞
📰 失眠有解方？與其嘗試入睡，不如什麼努力都不做
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言