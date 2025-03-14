春暖三月，跟著Hami書城月讀包出遊，多種超值方案等你入手

冬天漸遠，萬物復甦，正是開啟新旅程、新感受的時刻。全台最多人使用的電子書月租服務─Hami書城月讀包3月以「春遊爛漫」為主題，特別推出多本限時下載書籍，只要月付149元，就能每月享有價值6000元以上精選書籍，還有萬本以上的報紙、雜誌、有聲書……等皆可閱讀，要帶讀者從書中體驗正好的風景。

日本京阪神地區近幾年頗受國人歡迎，旅遊書《一張PASS玩遍京阪神》教導旅客善用19張交通票券，省錢遊玩京阪神。書中用心規劃六條超划算深入路線，讓新手也能玩出門道。想來趟台灣輕旅行？《高雄裏風景》介紹不開車也能一路玩到底的休日慢旅，無論是半日休憩，還是一日深遊，搭乘高雄捷運就能造訪最有溫度的在地景點、美食。書中QRCODE即掃即查，給你最強大的旅遊資訊。人氣旅遊作家雪兒首本自助旅行導覽書《每一次出發都有意義：從0開始的自助旅行指南》有別於一般旅遊介紹，這本書專門寫給害怕自助旅行的新手，從打破恐懼、設定目標、制定計畫到具體執行。無論是誰都能在本書獲得出發的動力。

除了旅遊書以外，3月限時下載還收錄暢銷書《自律神經失調全圖解》、《哈佛日曆快十天》、《中年煙火》、《遺產、信託、繼承》等心理勵志、商業企管、醫療保健等類型的書籍，讓你以最棒的狀態迎接春光的降臨。值得留意的是，月讀包當中有「白金會員限定」書籍，特別選入值得典藏的編輯選書。本月有《典藏世界遺產》、《黃婉玲的減醣家常菜》、《漫遊攝政時期的英國》、《走進中世紀的世界》四本兼具深度與廣度的重點書。月讀包會員只要任三個月開啟閱讀，就能自動升級為白金會員，享有每周多一本書的獎勵。

3月限時下載收錄《一張PASS玩遍京阪神》、《高雄裏風景》、《每一次出發都有意義》、《典藏世界遺產》等暢銷書。（圖／Hami書城）

Hami書城月讀包除了周周更新的限時下載電子書專區，近期更上架最經典的金庸武俠系列小說，例如：《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等。值得留意的是，金庸小說共分為舊版（連載版）、修訂版、新修版三個時期，其中「修訂版」是最受金迷喜愛的文本。本次月讀包收錄的「亮彩映象修訂版」，即是2024年最新、也是最受推崇的版本，最能體現金庸大師江湖世界的氣勢。

以上精彩的書刊內容，通通都在Hami書城月讀包，你只需要月繳149元，就可每月閱讀不同的限時下載好書，以及16000本以上的主流報刊雜誌，包括《自由時報》、《聯合報》、《天下雜誌》、《遠見雜誌》、《康健》、《旅人誌》等各領域專業雜誌。無論你的閱讀喜好是什麼、有什麼工作需求，都能找到你有興趣或需要的內容，看一本就回本，得到最大的閱讀滿足。想以最實惠的方式申租月讀包，Hami書城官網現正推出家庭共享月租、季繳90天，以及年繳優惠方案。若你是中華電信用戶，即日起至4/30止，只要至中華電信網路門市申請Hami書城月讀包任一年約方案，即獨享加碼贈送超商現金抵用券150元。更多精彩書籍及超值方案，請詳見活動網頁。

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