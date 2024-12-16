受瘂弦啟蒙文學創作之路——林文義新書《我愛過的八○年代》發表會

文／聯合文學編輯部

書名：《我愛過的八○年代》

作者：林文義

出版社：聯合文學

出版日期：2024年11月22日

2024年12月14日，林文義《我愛過的八○年代》在華山紅館舉辦發表會。邀請詩人向陽（國藝會董事長林淇漾）、作家蔡詩萍（台北市文化局長）、作家姜泰宇（筆名「敷米漿」）致詞，分享共同經歷的八○年代，及與作者林文義的交誼，書中描繪的點滴。

林文義與我的對話大致有如下三個面向：

1.全書首篇談到自己18歲閱讀瘂弦「深淵」，深受震撼，可說文學啟蒙；最後一篇描述五十年後（2023年）專程飛往瘂弦旅居的加拿大溫哥華，與瘂公共度九十一歲生日的經歷。首尾呼應，不止八○年代，更貫穿自己文學生命。

2.書中一大特點是漫畫，收錄1984年的32頁漫畫「哪吒鬧東海」。寫到繪此漫畫因受到奚淞名篇「封神榜裡的哪吒」影響，哪吒剔骨割肉還予父母，「來贖我內心的自由」，「自由」永遠是創作的重要主題。談及八○年代開始的漫畫創作。

3.林海音的客廳幾乎是文壇的半個客廳；另外的半個客廳就是「小蜜房」了。

書中一篇「條通小酒店」如此敘寫「小蜜房」：「紙屏風是南宗書法，卡拉OK必須右手持麥克風，左手翻歌頁，看字詞隨音樂唱曲；葡萄蜜酒香醇、烏龍茶搭配現煮咖啡，文學人意外歡聚少談創作反是多說生活，鄰席的報社記者插話些許政治，就連中研院史語所研究員，大學教授酒歌片晌後也挪身過來問說：副刊讀者到列位的詩、散文、小說，比起枯燥的近代史、經濟學有意思多了……。」

瘂弦、漫畫、小蜜房，八○年代文友合影的照片，一一在分享會上呈現，非常難得一見。

活動的彩蛋是由中時副刊主編盧美杏、閱讀寫作協會理事長汪詠黛、插畫家楊豔萍組成三人歌舞團，帶動大家唱八○年代流行的二首歌「愛之旅」與「舞女」。氣氛嗨到最高點。

圖／聯合文學提供

最后由紅館主人黃寤蘭補充八○年代的故事，以及作家也是林文義夫人曾郁雯結語。為這場別開生面的溫馨發表會畫下句點。

這也是聯合文學2024年最後一場新書發表活動。明年（2025年）聯合文學即將參與2/4～2/9台北國際書展，我們到時見。